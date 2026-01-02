“Los años que más duelen son los que más enseñan”: Montserrat del Castillo muestra su nueva vida tras separarse

La presentadora Montserrat Del Castillo decidió despedir el año con una profunda reflexión sobre los aprendizajes que le dejó el 2025 que, según reconoció, no fue sencillo, pero sí “transformador”.

“Los años que más duelen son los años que más enseñan”, escribió Montserrat, dejando claro que su año estuvo marcado por retos personales que la llevaron a crecer y a reafirmarse.

Montserrat Del Castillo mostró cómo estuvo sus 2025 en imáganes

Montserrat Del Castillo, presentadora de De boca en boca de canal 7, inició este 2026 amando su proceso de transformación. (redes/Instagram)

En su mensaje, destacó que hoy se siente orgullosa de lo que logró demostrarse a sí misma, dejando atrás la necesidad de agradar o cumplir expectativas ajenas, según publicó.

“Cierro el 2025 orgullosa de las cosas que logré demostrarme a mí misma. Ya no se trata de quedar bien, ni agradar a nadie y mucho menos cumplir expectativas ajenas. Se trata de creer en nosotros mismos, más de lo que podemos creer en los demás”.

Su gran apoyo

La presentadora de De boca en boca también fue honesta al señalar que en redes sociales casi nunca se muestran los momentos de crisis, lágrimas o angustia que forman parte de su proceso.

Sin embargo, aseguró que hay alguien que ama incluso ese “desastre” en su vida y que estuvo presente en sus peores momentos.

Montserrat Del Castillo tuvo que pasarse de casa tras separarse de su esposo a inicios del 2025. (redes/Instagram)

Se trata de su mamá, Cynthia Vanessa Rojas Alfaro, a quien reafirmó su profundo amor y agradeció el apoyo que siempre ha recibido de ella.

Además, compartió un video en el que muestra la remodelación de su nueva casa, luego de su sonada separación del chef mexicano Jhona Monroy, con quien se casó en 2019.