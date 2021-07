“Soy una persona muy tranquila, he tenido el mismo trabajo durante 20 años y eso me hace feliz. Vivo con mis hermanas y ninguna tiene pareja. Soy la menor, tengo 48 años y me gusta vivir así, pero hicieron una restructuración en el trabajo y me pusieron a hacer otra cosa y los cambios me asustan. Aunque siempre pensé en una vida de pareja nunca me animé porque me gusta tener una vida tranquila. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si me hubiera dado más oportunidades?”.