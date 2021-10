“Los conozco en redes sociales y empiezan hablar de tener sexo muy rápido”

“Estoy en una etapa en la que estoy abierta a conocer personas, así que cuando alguien me envía una invitación de amistad en alguna red social la acepto, pero rápidamente empiezan hablar de tener sexo y esto me frustra muchísimo, porque solo me buscan por interés sexual o para pedir fotos. He llegado a considerar que para qué tener redes si solo este tipo de personas me salen”.

"No entiendo porque rápidamente empiezan hablar de tener sexo y esto me frustra muchísimo", cuenta la lectora. (Shutterstock para EF)

1. La idea de conocer una persona es darse la oportunidad de evaluar quién es, qué quiere y hacia dónde pretende llevar esta estructura de interacción, que a la larga podría construir una relación de amistad o de pareja, o establecer que no se puede tener ningún tipo de relación con esta persona.

2. Hay personas que quieren conocer gente, pero en el fondo lo que andan buscando es una pareja, así que andan buscando atracción, agrado, sentir cosas bonitas y esto podría llevarlos ha tener una predisposición emocional defensiva u ofensiva o tendiente a la justificación con tal de estar con otro ser humano.

3. Toda persona debe estar dispuesta conocer a alguien para saber quién es, cómo piensa, qué hace, en qué concuerda, qué afinidades se tienen, qué elementos los pueden unir y desde ahí establecer si pueden tener una relación de amistad o algo más. Toda persona que desde el comienzo hable de amor profundo o de sexo deja de lado muchos componentes para establecer un vínculo sano. Véalo como una oportunidad de elección a partir de los hechos y no como una estructura de frustración.

4. Cerrar las redes es una mala idea, porque la virtualidad se ha convertido en una extensión de la vida social como también lo es el gimnasio, la iglesia o el grupo de caminatas. Lo importante es tener claro qué es lo que usted quiere. Lo que sigue es hacer una elección, pero esto requiere hacer una sana construcción desde un buen concepto del amor. No se lo tome personal, vea la realidad y tome decisiones.