“Me enamoré de alguien, pero ambos somos casados y vivo muy lejos de ella. Nos hemos hablado muchísimo, pero ella no quiere nada más conmigo porque no soy capaz de tomar decisiones y de rescatarla de su situación. Además siento que no puedo dejar a mi esposa y a mis dos hijas, pero tampoco tengo ganas de trabajar por mi matrimonio, así que desde que esta persona me dejó de hablar siento que nada tiene sentido, por lo que decidí que mi obligación es seguir en mi matrimonio y ser responsable”.