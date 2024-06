Los gemelos Castillo se robaron miradas en Perú, ¿por qué?

Douglas y Esteban Castillo dejaron con la boca abierta a más de una seguidora. (Instagram)

Los gemelos Douglas y Esteban Castillo se robaron miradas en Perú, donde recientemente los guapos estuvieron paseando, como lo dejaron ver en su cuenta de Instagram, donde ambos salen en la montaña de colores mostrando su espectacular y definida musculatura.

“Amamos Perú”, comentaron en Instagram junto a la foto.

También fueron captados por una seguidora llamada miluyu5 (de TikTok), quien quedó como loca al verlos sin camisa.

La joven apenas los vio, no dudó en grabarlos y compartir el video en TikTok, donde miles de seguidoras dejaron una ola de comentarios al ver a los guapos: “Tengo que salir de mi zona de confort, aquí no encuentro nada”, “Creo que necesito conocer más mi Perú. Uno no sabe de las maravillas que se está perdiendo (refiriéndose a los gemelos), “Se escaparon los ángeles del cielo”, son parte de los comentarios que se leen en el clip.

Los gemelos Castillo enamoran a cualquiera. captura

Y es que recordemos que ambos hermanos entrenan con constancia, además se cuidan muy bien con la alimentación, por eso tienen babeando a más de una.