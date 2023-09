Los gemelos Douglas y Esteban Castillo se separan

Douglas y Esteban se tuvieron que despedir del reality de Telemundo. (Instagram)

Los gemelos Douglas y Esteban Castillo están muy tristes luego de que fueran separados del programa de Telemundo donde participaban.

Este jueves, Esteban fue eliminado del “reality show” Los 50, en el que participaban desde mediados de julio al lado de otros 48 reconocidos actores, actrices, cantantes y modelos.

Los hermanos, quienes son unos cotizados modelos costarricenses, se despidieron en medio de lágrimas y se dedicaron unos mensajes muy lindos en redes sociales.

Los hermanos Douglas y Esteban Castillo trabajan juntos en sus proyectos. Foto: Cortesía

“¡Gracias por tanto Esteban! Usted nos dio muchos momentos increíbles. Perdón por no haberlo cuidado como usted me cuidó a mí. Hoy (jueves) se va de la hacienda la mitad de mi corazón. Solo me queda una cosa y es luchar a morir por nuestro sueño”, le dijo Douglas a su hermano, de quien se despidió en medio de lágrimas.

Los 50 es una competencia en la que los participantes deben superar retos individuales y grupales hasta alcanzar un premio de 350 mil dólares.

Lamentablemente esa posibilidad se le fue de las manos a Esteban y ahora será su querido e inseparable hermano el que luche por llevarse el jugoso premio.