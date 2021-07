Los Muppets se suman a la diversidad sexual y convierten a Gonzo en Gonzorella

Gonzo se ve muy feliz con su vestidito. Facebook. Gonzo se ve muy feliz con su vestidito. Facebook.

“¡Quiero ser yo!” dice Gonzo, personaje de la serie infantil “Muppets Babies” en un capítulo que busca dejar una enseñanza sobre la inclusión de género.

Así como otros dibujos animados que han hablado de la diversidad sexual y la comunidad LGTB+, la franquicia de “Muppets Babies” hizo lo mismo a través de su personaje Gonzo.

Mediante el capítulo titulado “Gonzorella”, han declarado al personaje ser de género fluido por usar vestido, lo cual ha desatado diferentes reacciones en redes sociales.

Todo empieza cuando en la historia Miss Piggy y Summer quieren usar vestido para un baile que están organizando, causando curiosidad en Gonzo, a quien también le gustaría vestirse como sus amigas.

La idea de que Gonzo use un vestido es rechazada por los personajes, pues al ser de género masculino, debe de apegarse “al manual” y usar traje.

La falta de aceptación de sus compañeros deprime al personaje, pero Rizzo, el hada madrina, lo ayuda y lo convierte en una princesa. “Amigos, hay algo que tengo que decirles: la princesa que fue al baile esa noche fui yo. ¡Soy Gonzorella!”.

“Todos esperaban que me viera de cierta manera. Yo no quiero que se molesten conmigo. Pero no quiero hacer las cosas por la forma en que siempre se han hecho. ¡Quiero ser yo!”, expresa Gonzo.

El capítulo ha generado mucha polémica en redes, entre los que están de acuerdo y los que no. Como siempre.

Se consideran personas de género fluido, a aquellas que no se identifican con lo masculino, ni con lo femenino. Esta identidad no es determinada por la orientación sexual o por la presencia de determinadas características sexuales; sino por una búsqueda de sentirse bien en cualquier género, una persona puede pasar de hombre a mujer y viceversa o fluctuar en ambos espacios.