Lucero Mijares se hace viral en TikTok por este baile

La hija de Manuel Mijares y Lucero brilla con luz propia y eso está claro. Pero su voz no es lo único que la ha llevado a destacarse en el ambiente artístico.

Desde la cuenta oficial de TikTok de la hija de Lucero y Manuel Mijares salió un video en el que la joven se lució. Fue tal la manera en la que logró expresar con su cuerpo lo que cantaba que pronto el clip se convirtió en viral. Allí aparece junto a su madre interpretando la canción “No te pido flores”, de la artista Fanny Lu.

Pero esta no es la primera vez que Lucerito Mijares se luce moviendo sus caderas. Ya hace tiempo le tocó bailar arriba de un escenario y muchos espectadores llegaron a señalar que era mejor bailarina que su propia madre. La reacción del público es la misma cada vez que mezcla sus dos talentos, es que no hay quien no se quede con la boca abierta al verla.

“Es preciosa, transmite, tiene un rango vocal, es que sus padres son unos grandes cantantes, tan bellos”, “Qué hermosa pareja, son divinas las dos y tienen un ángel insuperable”, “Que buen ritmo”, “Tan bellas las dos”, “Esa niña es hermosa” y “Que movimiento de cadera”, fueron tan solo algunos de los mensajes que le dejaron a Lucero Mijares y a Lucero bajo el video.