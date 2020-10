“Está muy, muy bien, con todos los cuidados y mejor de salud. Ahorita se puede medio levantar y llegar al borde la cama, con la fisioterapeuta sí se levanta del todo. Todavía no camina, pero no es que no pueda, sino que hay que quitarle el miedo porque ya tiene más firmes los músculos”, contó Luis Alvarado, pareja del actor.