Luis Carlos Monge tiene tres años de pasarla “¡A cachete!”

El periodista Luis Carlos Monge está que no se la puede creer, ya que su programa “¡A cachete!” cumpliera tres años de estar al aire.

La exfigura de Telenoticias sacó su programa justo para cuando empezó la pandemia por lo que llegó a dudar que no pegara y, además, en un principio planeó hacer solo una temporada de 10 programas, pues no sabía cuánto duraría el encierro por causa del virus.

“Cuando me pongo a pensar todo lo que hemos vivido es imposible no ponerme sentimental, sobre todo porque tener mi propio ‘late night show’ siempre fue un sueño desde carajillo. Días de mucha motivación y agradecimiento, otros de frustración y hasta ganas de tirar la toalla. Cualquier persona que haya emprendido sabe bien de lo que hablo. No es fácil, pero hay que tenerse fe y seguir dándole”, confesó.

LuisCa dijo, además, estar muy agradecido con su equipo de trabajo que confió en su propuesta y por estar siempre “en las buenas como en las malas”.

Por ahora, “¡A cachete!” estará fuera del aire, su último programa fue el fin de semana previo a la Semana Santa y su invitado fue el retahilero Max Barberena.

El periodista y el músico Karel Hernández harán una pausa y, según anunciaron, esperan regresar con nuevos programas “lo antes posible”.