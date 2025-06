Luis Carlos Monge tras muerte de su mamá: “Es el día que nunca quise vivir”

Luis Carlos Monge vive uno de los momentos más difíciles de su vida. Fotografía: Instagram Luis Carlos Monge. (Instagram)

Luis Carlos Monge reapareció en redes horas después de que trascendiera la noticia sobre la muerte de su mamá, doña Anaida Picado Cambronero, de 80 años, este viernes.

El experiodista y expresentador de Teletica publicó los detalles de las honras fúnebres de su progenitora y aprovechó para agradecer por los mensajes de aliento que ha recibido.

Asimismo, el funcionario del departamento de Comunicación de Casa Presidencial, manifestó el gran dolor por el que atraviesa, ya que su mamá significaba todo para él.

“Me disculpo por no responder los mensajes que me han enviado, pero ya podrán imaginar lo duro que ha sido este día. Quienes me conocen un poquito saben lo que significó mami para mí y el dolor enorme que estoy atravesando. Ella era el centro de mi vida. Hoy (este viernes) es el día que nunca quise vivir”, escribió.

“Gracias de corazón a todos los que han estado presentes con sus mensajes y llamadas.

Aquí les dejo más detalles por si quisieran acompañarnos. ¡Dios los bendiga!”, finalizó.

El cuerpo de doña Anaida está siendo velado desde las 8 de la noche de este viernes en la funeraria del Magisterio, en paseo Colón.

Luis Carlos Monge publicó este mensaje en Facebook este viernes. Fotografía: Captura Facebook Luis Carlos Monge. (Facebook/Facebook)

Este sábado a la 1:30 de la tarde será la misa del funeral de la señora, en la iglesia Don Bosco. Posteriormente, su cuerpo será cremado.

