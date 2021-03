“Era un muchacho joven. Tendría 16 a 19 años, no me acuerdo. Me decía ‘papá’. Un día muy serio me dijo: ‘Oye, papá, ¿no será que tú eres mi padre de verdad?’. Me quedé anonadado. Le dije: ‘Mira, nene, ojalá fuera yo tu papá de verdad’”.