LuisGa, de Los Ajenos, lleva meses sobrio tras fuerte susto que casi lo lleva a la muerte por cirrosis

Luis Gabriel Loría, mejor conocido como LuisGa, cantante y líder del grupo Los Ajenos, estuvo en el podcast Aquí entre nos de La Teja (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

LuisGa Loría lleva 10 meses de sobriedad luego de pegarse un buen susto con su salud y de estar a solo un paso de ser diagnosticado con cirrosis.

El líder de Los Ajenos, ese pequeño gigante del escenario con pinta de fiesta eterna y trago en la mano, ya no existe, así lo confesó en el podcast de La Teja “Aquí entre nos”.

Porque este guanacasteco —que ha hecho bailar a medio país con su alegres canciones— ya no danza con la muerte. Le puso candado al guaro después de que un médico le diera el ultimátum que no venía con anestesia: “O dejás de tomar... o te morís”.

Y fue ahí, en la línea delgada entre la fiesta y la tumba, que LuisGa decidió abrir los ojos, cerrar la botella y empezar a contar lo que muchos callan: que el alcohol no solo seca el hígado, también apaga el alma.

Esta es parte de la charla, cruda, honesta y sin filtro, el resto está en nuestro YouTube. Es la confesión de un artista que estuvo a un trago de desaparecer y eligió vivir para contarlo.

- ¿Fue una decisión difícil de tomar?

Fue un renacer diría yo. Es algo que nunca me pasó por la cabeza porque siempre lo vi como algo normal, el tomar. Aparte yo soy guanacasteco, siempre se ríen cuando digo eso, pero en Guanacaste tomar es cultura. Era algo que pues era básico todos los días, (beber) no era como algo fuera de lo común. De hecho, mi doctor se asustó bastante cuando me dijo: ‘decime la verdad, ¿cuánto tomabas en tu vida?’. Y yo, ‘mirá, tanto’, y dice: ‘no es posible’.

- ¿Cuánto tomaba al día?

Yo era muy muy social. Entonces, digamos que para desayunar unas 5 (cervezas), para almorzar unas 12, 14, 15, tal vez, un par de traquitos ahí para calentar y en la noche un litro de algo, digamos, eso era lo básico del día.

LEA MÁS: Integrante de Los Ajenos se casará por tercera vez

- O sea, usted no pasaba en sus cabales en el día, ¿El alcohol dominaba su cuerpo?

Gracias a Dios nunca fui como mala copa, digamos, como de pleitero ni absolutamente nada. Simplemente, andaba en la nube voladora todo el día, todos los días. También, obviamente, trabajamos muchísimo, trabajamos todos los días, la gente cree que a veces es solo el concierto de la noche, pero no, o sea, por ejemplo, un día como hoy tengo todo el día trabajando desde que me levanté, viendo grabaciones, producciones, marketing, entonces como que ni siquiera me daba cuenta que estaba tomando, o sea, era como que estaba trabajando y estaba tomando una cerveza. Pero sí, los años pasan y la factura pasa también y, bueno, gracias a Dios y a mi prometida, logramos detectarlo a tiempo, antes de que fuera muy tarde.

Luis Gabriel Loría estuvo en el podcast "Aquí entre nos" de La Teja. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

- Un pronóstico inesperado, ¿qué pensó en ese momento?

El pronóstico médico sí era bastante, o sea, me asusté, la verdad. Me asusté mucho y nunca creí que fuera a llegar hasta ese punto, pero bueno, aquí estamos.

Y, como te digo, fue un renacer, un volver a aprender muchísimas cosas, aprender a valorar la vida, aprender de esta nueva oportunidad que me dieron de ver las cosas bonitas de la vida desde otro punto de vista y, claro, ya me siento mucho mejor, no fue fácil para nada, porque tras de eso la decisión fue: ‘tienes que dejar de tomar, ¡ya!’.

- ¿Cómo fueron esos primeros días sin tomar?

El síndrome de abstinencia es una cosa pavorosa, horrible, que dura varios días. El mal humor, los sudores, los temblores… La ansiedad es una locura, el cuerpo te pide muchísimas cosas de las que estabas acostumbrado.

Además, trabajo todos los días en bares, ¿me entiendes? Entonces, el estar enrollado a esto… Tuve que amarrármelos muy, muy bien y la verdad es que lo estoy disfrutando, he empezado a vivir con ello y bien, me siento bien.

Me metí a hacer deporte, me metí a hacer otras cosas para ocuparme y aún así, o sea, no es solo el síndrome de abstinencia, sino ya después también viene una recaída o algo así, pero bueno, gracias a Dios no ha sucedido y todo va bien.

LEA MÁS: Vea el tatuaje que se hizo LuisGa Loría, de Los Ajenos, para celebrar el aniversario del grupo

- LuisGa es que usted empezó a tomar desde muy niño ¿A los 12 años?

Lo que pasa es que a los 12 años yo andaba trabajando, tenía varios grupos en Guanacaste y tocábamos en la playa, los fines de semana y todo eso, entonces ahí, obviamente en este mismo ambiente, por ahí empecé a tomar, después a los 15 que me vengo a estudiar acá al Conservatorio Castella, vengo solo y mi familia quedó en Guanacaste. Entonces, básicamente mi vida era una fiesta, sigue siendo una fiesta, eso no lo niego, pero moderada ahora.

El cantante LuisGa Loría contó que todos sus compañeros de Los Ajenos le han ayudado muchos con su recuperación. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Cuál fue ese detonante para que decidiera ir al doctor?

Bueno, mi prometida (Mónica Barboza) es microbióloga, entonces pues trabaja en el área de salud, y ella sí me veía como sin fuerzas, como desganado, tenía los ojos muy amarillos. Entonces se empezó a preocupar y me dijo: ‘no, hay que hacer estos exámenes porque no es normal’. Después de que me hicieron los exámenes y salieron números muy altos.

Antes de ir al doctor, tuve un problema de una hemorragia que me asustó muchísimo. Estaba dormido y se me partió el labio, o sea, como decir de reseco que se te parte el labio y te sale un poquito de sangre. Yo estaba totalmente dormido y empiezo a sentir como gotas que caen como si hubiera una gotera en el techo. Entonces, me despierto y digo, ¡qué raro!, no hay goteras. Cuando enciendo la luz estoy bañado en sangre, pero bañado en sangre. Empiezo a ver de dónde me está saliendo y era del labio. O sea, el labio tiraba sangre y me estaba pringando. Imagínate la cantidad de sangre que era, parecía una puñalada. Entonces nos levantamos y todo este horror de ver esa escena de terror ahí en la cama, yo todo ensangrentado, me duró como media hora o más en que se me parara la hemorragia de una simple rajadita por resequedad.

- Obviamente, eso no era normal...

Exactamente. Y resulta que era por la misma condición, no tenía plaquetas. Cualquier cosita que me pasara, imagínate un accidente o una herida mayor, me hubiera muerto desangrado, porque mi cuerpo no coagulaba. Entonces esto me llegó a asustar mucho, porque más en esos conciertos de nosotros que yo pego brincos y me tiro de la tarima. Y cualquier golpecito, cualquier cosa que se abriera podía ser una emergencia. Y en verdad, mis plaquetas estaban por el suelo. Estaban en 20 mil, cuando tienen que estar en 200 mil, esto era parte también de todo el daño que tenía el hígado, que no dejaba que produciera plaquetas. Ya no solo estaba afectando el hígado, sino también el vaso.

LEA MÁS: Ya se resolvió el misterio de dónde saca LuisGa Loría sus particulares pantalones

- ¿El doctor le habló de cirrosis?

Básicamente, yo estaba a nada de una cirrosis, a un pasito, a nada. Son unos números que yo no entiendo mucho porque no soy doctor, pero al parecer, el número este que sale alterado tenía que estar en 75, ya alto, y el mío estaba en 1480, cosas así. O sea, era muchísimo. Y sí, cuando te dicen, es tu decisión, sí, pero o es esto o te morís.

Su prometida Mónica Barboza ha sido un punto fundamental en su sobriedad. Su boda será el otro año. (Lilly Arce/Lilly Arce)

- ¿Siente que la música te llevó a este camino?

No, no, no le echamos la culpa a la música, la culpa la tiene la decisión de cada persona. Conozco músicos que en su vida han probado ni una droga, ni alcohol, ni absolutamente nada, en los mismos compañeros del grupo. O sea, por ejemplo, Andrés (Jiménez), que es el bajista de Los Ajenos, en su vida ha probado absolutamente nada y él es una persona plena que vive de la música y todo bien.

A veces no hay que echarle la culpa a nada, es una decisión que tomaste y decidiste vivir tu vida así. Igual también es una decisión decir: ‘ok, ¡ya!’. Tampoco vengo acá a decir: ‘no tomen’, ‘eso es malo’, no. O sea, háganlo, tomen, diviértanse, para eso es la vida, pero con medida.

Y también la vida es para equivocarse. Todos nos hemos equivocado en la vida y todos podemos volver a empezar y todos podemos volver a caer y volver a levantarnos. O sea, de eso se trata la vida.

Yo les digo, de corazón, a mi nunca, nunca me pasó por la cabeza decir: ‘no vuelvo a tomar en mi vida’. Lo tengo tatuado en el pecho, o sea, yo lo tengo tatuado en el pecho: ‘Yo me muero como viví’, y de arriba me dijeron: ‘No, así no’.