Luisga Loría cumple 35 años: “Me ven más fiestero de lo que realmente soy”

Luisga Loría sabe que todavía tiene mucho por vivir. Cortesía.

Su vida ha estado ligada a la música, a la fiesta, al éxito y a alguna que otra desilusión en temas del amor, pero sin duda sus 35 años han sido bien vividos.

El cantante de Los Ajenos, Luisga Loría, celebra este 20 de setiembre un año más de vida y lo recibe lleno de amor gracias a su relación con Mónica Barboza, de quien confiesa está muy enamorado. También vive una etapa diferente, ya que la edad ya lo hace ser más cauto a la hora de brincar en sus conciertos y hasta cuando se enfiesta.

El artista habló con La Teja sobre lo que ha sido su vida.

Luisga Loría ahora disfruta con su novia Mónica Barboza. Cortesía.

-¿Cómo recibe esos 35 años?

Muy feliz, lleno de amor y de trabajo. Ya ha ido mejorando mucho el trabajo y entonces toca cuidarse más porque ya no es lo mismo de hace unos años, ya se siente que la juventud nos va soltando y eso ha sido duro porque hemos tenido bastantes conciertos y ya a la hora de brincar cuesta más y la recuperación también.

Ya son más de 20 años en la música y le agradezco a Dios porque puedo vivir de la pasión que tengo.

-¿Cómo piensa que ha sido su vida hasta ahora?

Vieras que soy muy tranquilo, mi personaje en Ajenos hace que toda la gente piense que soy un puro desorden y mucha locura y la verdad me ven más fiestero de lo que realmente soy. Mi vida personal es relajada, sí, soy fiestero, eso no se lo quito pero ahora las resacas son más largas. Me gusta estar con mis amigos, soy casero, me gusta algo más tranquilo y no soy de salir a discos. También me gusta escuchar trova, boleros, tangos, cosas que la gente no creería.

Siento que todo lo que he vivido ha sido enseñanza, no me arrepiento de nada, los altibajos y los tropiezos me han ayudado a levantarme con más fuerza para mantenerme haciendo lo que amo y eso me ayuda, yo digo que trabajo como un caballo porque toco de lunes a lunes, hago más de 400 conciertos al año y esa vida es muy pesada pero no me arrepiento.

-¿Cómo va en el amor?

Estoy enamorado, de hecho ando de luna de miel porque la vida sigue. Mi novia es estudiante de microbiología y esa es una carrera que demanda mucho tiempo y yo he tenido mucho trabajo, pero por suerte hemos encontrado los espacios para poder estar juntos, todo va viento en popa y me siento muy feliz con ella.

-¿Cómo hace para convencer a alguien de que usted es buen partido sabiendo que se ha divorciado un par de veces y tiene fama de fiestero?

Creo que nos pasa a todos, es normal, solo que cuando a mí me pasa todo mundo se da cuenta. Conozco más de una persona a las que las relaciones le duran si acaso una semana, pero no pasa nada porque nadie se da cuenta. A veces creo que la gente juzga de más porque uno es conocido o está en el medio, dicen cosas hirientes pero esas personas no conocen el por qué, ni la verdad absoluta que solo la tiene la persona que vive esas situaciones.

Yo creo que vinimos a buscar felicidad y si uno está en búsqueda de eso, nadie tendría por qué juzgarlo. Aparte, de que yo busco por medio de mi música llevar felicidad a otros y también tengo derecho de serlo yo.

-¿Qué lugar tiene Nicoya en su vida?

Uno muy importante, yo estoy superorgulloso de ser cédula cinco, siempre procuro estar cerca del pueblo, saber qué sucede con la música, la cultura, el equipo (ADG). De hecho mi cumpleaños lo voy a celebrar en la casa de mis papás con una fiesta muy típica, tenemos chicharrones, pipián con cerdo, gallina achiotada y estoy muy feliz porque voy a ver a familiares que tengo rato de no ver.

Los brincos de Luisga Loría con Los Ajenos ya cuestan más. Cortesía.

-Nos habla de unos 400 conciertos al año. ¿Qué le ha quitado su vida de música a la vida personal?

Me ha alejado un poco de los seres queridos, por ejemplo, yo no sé qué es celebrar un Día de la Madre, un fin de año, San Valentín tampoco; entonces las personas que están alrededor tuyo tienen que entender que es trabajo y es la vida que elegí y toca aprender a vivir con ella.

Esa es la parte difícil, ahora, a los 35 años, hay otra parte difícil que es aguantar el ritmo, hay fechas que tenemos tres conciertos con Los Ajenos y es ir a pegar brincos, salir empapados como si me hubiera tirado a una piscina, luego descansar una media y seguir porque la gente no tiene la culpa que uno esté cansado, eso sí, al día siguiente amanezco y me traquea todo, parezco Pinocho.

-¿Se cuida de alguna manera?

Me he estado estabilizando un poco con los horarios de comida y de dormir, pero de momento nada más.

-¿Cuál es la presentación más loca que recuerda con Los Ajenos?

Una que hicimos hace poco en el Auditorio Nacional de México, esa fue de otro mundo, el simple hecho de estar en un lugar tan icónico, perfecto y ver a la gente tan apuntada con nosotros fue impresionante, fue cumplir un sueño. Hay otros que son maravillosos, como cuando vino la Sele de Brasil, que fue una locura en el Paseo Colón.

-¿Recuerda la mayor borrachera que se ha pegado?

(Risas) Son varias, pero por lo menos llego a dormir, aunque ya no me da el cuerpo para mucho.

-¿Qué sueña a nivel personal y profesional?

Creo que lo estoy cumpliendo, tengo trabajo, familia, novia y eso es mi sueño.

-¿Hijos?

De momento no están en mente pero si se diera, sería el hombre más feliz del mundo.

-¿Luisga y Los Ajenos seguirán juntos por mucho?

Sí, es mi proyecto consentido, de hecho hemos tomado un rol que no teníamos antes, ahora todas las semanas trabajamos, producimos y pasamos muy ajetreados.