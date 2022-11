Luisito Comunica probó el Cacique y esta fue su reacción

Luisito Comunica probó el Cacique y la Imperial Luisito Comunica probó el Cacique y la Imperial

El creador de contenido Luisito Comunica está disfrutando de su segundo día en nuestro país y desde bien temprano empezó a “calentarse”.

Si bien este miércoles no compartió nada de material en sus redes sociales que son seguidas por millones de personas, este jueves publicó la primera historia y muy particular, por cierto.

Por recomendación de muchos ticos, el conocido mexicano probó las que muchos consideran son las dos bebidas nacionales de Costa Rica, el Cacique y la Imperial.

Se fue a un súper y desde ahí grabó el momento en que se mandaba sabroso.

“Los rumores son ciertos, estamos en Costa Rica, qué lindo estar aquí, qué linda Costa Rica. Aquí mi carnal me regaló una chela (birra), la buena, la Imperial. No lo niego, está muy rica y también tengo que beber el Cacique, que me dicen que es sabroso y probar todas las bellezas, ¡qué perra emoción estar por aquí!”, dijo en su primer video.

Luego, llegó el momento de saborear el guaro, que se nota que le pegó duro.

“Vamos a ver qué tal el Cacique. Desde antes de venir, en redes sociales me ponían que lo probara. Ay no, sí está durito güey, no sé si desinfectar mi herida con esto, arrancar mi coche, despintar mis paredes o bebérmelo. No, no, es broma, sí está rico, solo hay que admitir que está fuerte”, aseguró en el video.

El miércoles probó el famoso talapinto, de la soda Tala, en el Mercado Central de San José y los helados de sorbetera de Lolo Mora.