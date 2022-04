Luna de miel de Lynda Díaz está más fría de la cuenta

Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso la están pasando más que bien en su luna de miel en las montañas de Aspen, Colorado.

Luego de su sencilla, pero bonita boda, en compañía de unas cuantas personas, la pareja ha aprovechado para hacer varias actividades en la nieve y según se ve, les va excelente.

Lynda compartió varios videos en donde aparecen ella y su marido esquiando como si fueran expertos, pues se les ve bajando una montaña con mucha seguridad y porte.

A pesar de que la luna de miel está más fría de la cuenta, por el clima tan helado en donde están, se ve que el nuevo matrimonio está muy feliz con la decisión que tomaron y cada día más enamorados.

Felicidades a ambos y que esa miel les dure por mucho tiempo.

Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso se fueron a esquiar de luna de miel. Instagram .

Sencilla.

La expresentadora de 7 Estrellas Lynda Díaz volvió a dar el “Sí, acepto” este viernes en una ceremonia bastante diferente a lo que estaba acostumbrada.

La guapa puertorriqueña se casó por cuarta vez, en esta ocasión con el gringo de origen cubano, Anthony Alfonso, en un marco sencillo pero en un lugar espectacular, pues lo hicieron en las hermosas montañas de Aspen, Colorado.

En varios videos que compartió en su Instagram, se ven los detalles de la ceremonia.

La pareja se comprometió en junio del año pasado y aunque ya están viviendo juntos desde hace meses, quisieron formalizar su relación frente a los hijos de ambos y algunos pocos de sus amigos.

Lynda utilizó un vestido blanco con la espalda destapada y la cola medianamente larga, mientras que su musculoso marido, se vio muy elegante con un traje entero.

[ Hija de Lynda Díaz habló con La Teja: “Cada día de mi vida es un milagro” ]

Estuvieron acompañados de algunos de los hijos de la exmodelo y pocos amigos. Fue algo muy íntimo.

En una entrevista con La Nación, este viernes, Díaz dio a conocer lo feliz que sentía, horas antes de su gran día.

Anthony apareció en mi vida justo cuando yo más necesitaba un apoyo y el de él ya sido fuertísimo para todos nosotros. Hubo un contacto muy fuerte a primera vista pero ya luego ver la forma en que se comprometió de corazón con los problemas que estaba yo atravesando, cuando Nicole estaba con la época más fuerte luchando contra el cáncer en el hospital y que fue una cosa fuertísima para todos nosotros en la familia...

“Esa decisión de él de estar a mi lado me hizo ver que tenía un gran hombre dipuesto para mí y que Dios lo trajo en el momento en que tenía que haberlo traído... yo no lo busqué, sino que llegó a mí y la forma en que todo se dio ha sido una de las señales más hermosas de nuestra relación. A la hora de reírse todo el universo se ríe con uno, pero él llegó en el momento en que estábamos con el mundo encima y no solo se quedó, sino que nos apoyó como lo ha hecho hasta el día de hoy, así que a Anthony le digo que sí, sí y para siempre sí”, afirmó.