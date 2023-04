Lussania Víquez contó una gran noticia sobre sus “colochudos”

Lussania Víquez tiene 24 semanas de embarazo, es decir, casi seis meses de embarazo. Instagram

Lussania Víquez está disfrutando a más no poder su etapa de embarazo. Sus gemelitos ya están por cumplir seis meses de gestación.

La presentadora de Informe 11 Las Historias contó que tuvo cita con el ginecólogo y le hicieron un nuevo ultrasonido a sus “colochudos”.

Según le dijeron, el varoncito pesa 908 gramos y la mujercita 754 gramos y lo más importante de todo es que los dos están muy bien y creciendo sanos y fuertes.

“La manifestación del amor y de la misericordia de Dios está en mi vientre... Hay 3 corazones latiendo fuerte dentro de mí. No me canso de bendecir y agradecer por este regalo divino”, escribió junto a una foto donde luce su barriguita.

Así están los cachetones de la presentadora de Informe 11 Las Historias.

Le preguntamos a Lussania si ya los “colochudos”, como ella misma les dice, ya tienen nombre y esto fue lo que nos contó.

“No, todavía no. Ahí estamos barajando opciones y obviamente hay nombres que suenan más que otros y así, pero vieras que todavía no estamos del todo seguros, si te doy un nombre, después me meto en una bronca con mi esposito”, nos dijo.

Los bebitos están para nacer a finales de julio y principios de agosto, así que ya falta poco para conocerlos fuera del vientre de su mamita.