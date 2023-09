Lussania Víquez explotó contra varios seguidores por comentarios que le dolieron

Lussania Víquez salió a defenderse de algunos comentarios que hicieron varios de sus seguidores. Archívo

Lussania Víquez, presentadora de Informe 11, no se quedó callada y se defendió ante las críticas de algunos de sus seguidores.

La colocha hizo un en vivo en su cuenta de Instagram, donde contó que después de dos meses sin hacer ejercicio volvió a retomarlo y que decidió compartir esa buena noticia con sus seguidores.

“Estaba supercontenta, no podía ni dormir porque estaba muy ilusionada de que iba a tener un ratito para mí, que iba a poder hacer ejercicio y no por un tema de estar 90, 60, 90, sino porque después de ser sobreviviente de cáncer de mama, hacer ejercicio es una manera de agradecerle a Dios una oportunidad de vida”, dijo.

Víquez contó que después de compartir esa noticia con sus seguidores, recibió muchos comentarios buenos y malos.

“No les puedo explicar el odio que recibí y el ruido que quisieron generar algunas personas. Gracias a Dios esto no me afectó emocionalmente porque tengo claro que quiero cuidarme y amarme para poder estar bien para mis hijos, pero los comentarios me dolieron”, agregó.

La colocha dijo que recibió varios comentarios sobre hombres y mujeres pasaditos de tono, mismos que señalan su vida privada y su físico.

“Procuro leer todos sus comentarios, pero cuando son mensajes de odio para tratar de hacerlo sentir mal a uno, hay que tener muy claro hacía dónde se va y quiero aprovechar mi plataforma para decirle a la gente que no se vale. Hay que ser prudentes en la vida, hay que tener cuidado con lo que se dice de los demás”, comentó.

Así mismo, la presentadora comentó que nadie debería hacer comentarios sobre los cuerpos de otras personas y dejó claro que ella tenía un espejo en su casa para verse, además recalcó que ella siempre se mantiene haciendo actividades bajo la supervisión de un especialista.

“No a todo el mundo le tengo que caer bien, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con mi contenido, con lo que hago o dejo de hacer, pero, ¿por qué escribir así? Creo que no se vale”, agregó.

La guapa comunicadora confesó que aunque había gente que no le gustara ella iba a seguir sacando tiempo para seguir haciendo ejercicio.