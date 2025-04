Lussania Víquez habla con tristeza de su despido de Repretel

Lussania Víquez fue parte de las transmisiones del Festival de la Luz de Repretel el año pasado. Fotografía: Instagram Lussania Víquez. (Instagram/Instagram)

Lussania Víquez está con sentimientos encontrados porque su despido de Repretel significa dejar un programa que la hacía muy feliz y que representaba una verdadera catarsis para ella.

Informe 11: Las Historias significó mucho para la colocha, de ahí que la sorpresiva noticia que le dieron este miércoles de que no continuaría en el espacio de canal 11 ni en la televisora le cayó como un balde de agua fría.

En una entrevista con La Teja, este miércoles por la noche, Lucy reconoció sentirse triste por la salida de Repretel pero a la vez esperanzada de que lo mejor está por venir.

Sus planes, por lo pronto, es darle con todo a sus otros trabajos como generadora de contenido en redes sociales, locutora comercial y maestra de ceremonias.

¿Y la tele? No le cierra las puertas, de hecho, espera que alguna oportunidad surja pronto en un espacio que edifique y aporte a la gente y que la traiga de nuevo a la tele.

-¿Cómo le dieron la noticia de su despido de Repretel?

Ayer (martes) me dijeron que tenían reunión hoy (miércoles), me pareció muy extraño. Sinceramente sí lo pensé (la posibilidad del despido) pero no fui negativa porque a como pudo ser eso, pudo haber sido una buena noticia o para felicitarme por mi trabajo. Ellos me dijeron que el programa iba a sufrir cambios.

Lussania Víquez trabajó los últimos años en Repretel al lado de Ginnés Rodríguez, quien hoy es una gran amiga. Fotografía: Instagram Lussania Víquez. (Instagram/Instagram)

-¿Qué sintió cuando recibió la noticia?

Una parte de mí se entristeció. Informe 11 es parte de mi vida, es mi catarsis y mi trabajito fijo de muchos años. Siempre he creído que mi principal proveedor no es Repretel sino Dios que a través de Repretel me bendecía con trabajo. Tengo mucha incertidumbre porque como cualquier persona tengo muchas cosas qué pagar, pero tengo mis ahorritos, el apoyo de mi familia y de mi esposo.

-¿Qué se lleva de Repretel?

Me llevo mucho agradecimiento porque creyeron en mí, en mi trabajo, porque me dieron la oportunidad de trabajar en uno de los programas más vistos de todo Repretel durante tantos años. Me siento halagada, bendecida, y agradecida con Frederick (Fallas, su jefe) un caballero, siempre dispuesto a ayudarme en todo lo que necesitaba. Me voy muy agradecida, nunca tuve ningún problema gracias a Dios, ni con ningún compañero ni con nada. Siento que ellos podían contar conmigo y yo con ellos, pero son decisiones en las que uno no tiene competencia.

-¿Por qué cree que la despidieron o que no calzaba en la nueva etapa del proyecto?

Vieras que no sé, como que ahora los periodistas van a tener un papel casi que preponderante entonces creo que por ahí va la cosa. Yo me voy tranquila sabiendo que no fue que metí la pata o hice algo indebido, de hecho les pregunté y ellos me aseguraron que no fue por nada de eso. Me dijeron que estaba saliendo por la puerta grande.

-¿Cómo se siente ya con la noticia más procesada?

Me siento con muchas emociones encontradas porque una parte de mí se siente muy triste porque Informe 11 fue mi casa, porque era mi catarsis, podía llegar triste, con un mal día y salía con una fuerza y energía y con ganas de comerme al mundo. Eso me va a hacer mucha falta. Pero por otro lado al ver el apoyo que tengo de mi familia, de mis hijos, mi esposo, mi mamá, y de la gente que amo, son las cosas que no se comparan con nada. Un trabajo va y viene pero hay cosas más importantes que son las huellas bonitas que dejamos en la gente y lo que cosechamos.

-¿Se pudo despedir de sus compañeros?

Me dolió no poder despedirme de todos como del realizador o del jefe de piso. Esas cosas duelen mucho porque son relaciones de amistad que uno va construyendo. Sí me despedí de Ginnés, le tuve que mandar un mensajito para que me esperara porque ya se estaba yendo.

-Ginnés y usted, más que compañeras de trabajo, son amigas…

Sí y le agradezco mucho a Dios que la haya puesto en mi camino porque todos los días aprendí algo de ella. Siempre nos apoyamos la una a la otra. En los cortes comerciales nos contábamos todo. Es muy lindo porque cada quien respetaba la esencia de la otra. Aunque ya no nos vamos a ver como antes, hay una gran amistad entre nosotras.

Lussania Víquez aparecerá esta y toda la otra semana en Repretel en los programas especiales que grabaron en Informe 11. Fotografía: Instagram Lussania Víquez. (redes/Instagram)

-¿Regresaría a la tele?

No le cierro las puertas. Me encantaría regresar a la televisión. Sí te voy a hacer franca, tendría que ser en un proyecto que edifique, que sea bonito, que sienta que pueda dejar huellas bonitas en la gente, pero que Dios nos ponga en un lugar que pueda florecer y aportar algo. A la radio también me gustaría regresar.