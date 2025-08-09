Farándula

Lussania Víquez habla del trabajo que tiene tras su inesperado despido de Repretel

Repretel cesó a Lussania Víquez de Informe 11: Las Historias el 9 de abril pasado

Por Manuel Herrera
Lussania Víquez
Lussania Víquez dejó de trabajar en Repretel en abril. Fotografía: Instagram Repretel. (Facebook/Facebook)

Cuatro meses después de su mediático despido de Repretel, Lussania Víquez habló sobre el nuevo trabajo que tiene y que consiguió poquitas semanas después de salir de canal 11.

La televisora de La Uruca cesó a Lucy el 9 de abril pasado, pero el 2 de mayo, la colocha fue anunciada como la nueva voz de la emisora Bésame, de Multimedios.

Este viernes, a través de sus redes, Víquez habló sobre ese trabajo en la radio, y confesó cómo se ha sentido en este tiempo en la cabina de la emisora romántica y moderna.

Sobre eso habló porque un seguidor se lo cuestionó en Instagram, después de que ella habilitara la famosa cajita de preguntas.

“(Estoy) muy contenta y feliz. Yo soy de radio. Comencé a trabajar en radio en el 2005 y en Bésame había trabajado en el 2018. Me fui y ahora me dieron la oportunidad de regresar y me abrieron las puertas. (Estoy) feliz, contenta, agradecida con mi jefa y con Dios por la oportunidad”, afirmó Lussania.

¿Qué dice Lussania Víquez de su nuevo trabajo tras salir de Repretel?

La simpática expresentadora de Informe 11: Las Historias también explicó por qué le gusta tanto trabajar en radio y, principalmente, en esa emisora que le abrió las puertas tras su repentina e inesperada salida de Repretel.

“La radio es lindísima. Me permite seguir llegando a muchísimos corazones y hay algo que me encanta, que para mí es crucial, y es que sea un lugar donde se respete mi esencia y aquí me dejan ser”, finalizó.

Lussania VíquezRepretelMultimediosBésame
