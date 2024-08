Lussania Víquez habló de lo que no se debe decir cuando una mujer no tiene hijos

Lussania Víquez acaba de celebrar el primer año de sus hijos Alessandro y Antonella.

La presentadora Lussania Víquez tocó un tema muy sensible para ella y para muchas mujeres que no han podido quedar embarazadas.

Como ya muchos saben, a ella le costó años ser mamá y al final fue gracias a un proceso de fertilización al que se sometió con un doctor especializado en el tema.

Hoy sus hijos Antonella y Alessandro tienen un año de nacidos, pero jamás olvida todos los señalamientos que recibió de gente externa a su núcleo familiar al ver que los años pasaban y no tenía hijos.

“Recuerdo que cuando estaba luchando por ser mamá esperaba con todo mi corazón de que se me retrasara el periodo y si se atrasaba 12 horas yo era feliz. Yo decía: ‘¡Ay ya, esta es, esta es!”, y pasaban los meses y pasaban los años, pero el embarazo no llegaba y entonces las personas empiezan a opinar y empiezan a decir: ‘no usted lo que tiene que hacer es relajarse’, ‘sí porque el cortisol’ o ‘el estudio científico’, o comentarios como: ‘ay no, pero entonces adopte’. Es un tema complicado y a la vez controversial, pero creo que tenemos que ser más empáticos”.

“Si ustedes conocen a una pareja que no tiene hijos, solo existen dos razones, una: que no quieren y dos: no pueden. Entonces, de qué vale que yo le diga: ‘¿y por qué no adopta?’, ‘y si hace esto’, ‘y si se relaja’. Qué tal sin en lugar de eso le decimos: ‘estoy acá para lo que necesités’, ‘¿querés llorar?’, ‘¿querés hablar?’, ‘aquí estoy’, ‘tomémonos un cafecito’”, mencionó.

Lussania Víquez habló de lo difícil que fue no quedar embarazada

Lucy agregó que decidió hacer ese video pensando en todas aquellas mujeres que desean ser mamá y no han podido, para recordarles que no son las únicas y que no dejen de confiar en los planes de Dios, “porque sus designios siempre, siempre son perfectos”.

“Yo sé que muchas personas lo dicen para tratar de ayudar, pero créanme que abrazar y estar ahí es mucho mejor en tiempos difíciles”, agregó la figura de Repretel.

Víquez anunció su embarazo precisamente en Informe 11 Las Historias cuando tenía cuatro meses de embarazo en febrero de 2023.