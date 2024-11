Lussania Víquez habló de sus exparejas y sorprendió al contar cuándo se enamoró de su esposo

Lussania Víquez habló sin filtros de sus exparejas y su esposo. (Instagram)

Lussania Víquez habló sin filtros sobre sus exparejas y reveló cómo fue el proceso que la llevó a enamorarse de su actual esposo Jorge Sáenz.

Mediante su cuenta de Instagram, hizo un video donde contó que las personas a veces deberíamos soltar, porque Dios siempre tiene planes mejores.

“A veces no estamos donde Dios quiere que estemos, estamos donde nosotros queremos, porque nos aferramos a alguien o a algo, porque creemos que ahí vamos a hacer felices, y es que es nuestro destino y que estamos destinados a ser el uno para el otro”, comentó en el clip.

Todo esto fue porque la presentadora de Informe 11, estaba viendo unas fotos de ella y su esposo y dice que se puso a pensar muchas cosas.

LEA MÁS: Lussania Víquez y su esposo están muy felices por lo que les está pasando

“Ay, qué dicha que solté de verdad, qué dicha que solté (refiriéndose a sus exparejas) y que confié en Dios porque pude conocer a este hombre (Jorge Sáenz) maravilloso del cual aprendo todos los días”, dijo en redes sociales.

La querida colocha mostró una imagen de una niña con Jesús, la cual dice: “Mi hija, tengo planes mucho más grandes para ti. Confía en mí”.

Lussania Víquez, contó que conoció un hombre maravilloso su esposo Jorge Sáenz. (Instagram)

Ella confesó que la imagen le encanta y la hace reflexionar sobre la vida.

Lussiana Víquez contó que apredió a soltar.

“Creo que si no nos atrevemos a soltar y como en algún momento les dije a abandonarnos en Dios, no vamos a conocer los planes que él tiene para nosotros. Es importante hacer lo que esté en nuestras manos y dejarle al de arriba lo demás”, agregó.

LEA MÁS: Esposo de Lussania Víquez hace su debut televisivo en canal 7

Víquez dijo que ella, por soltar y confiar, se enamoró del hijo del odontólogo de toda la vida de la familia.

“O sea, mi suegro (el odontólogo) me vio desde que yo tenía como 5 años de edad y vean, me enamoré del hijo y me terminé casando, así que Dios nos ampare y que nos siga guiando, pero a veces cuando entregamos podemos encontrar cosas maravillosas”, concluyó.