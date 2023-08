Lussania Víquez mostró cómo vive una etapa muy complicada de ser mamá primeriza

Lussania Víquez, su esposo Jorge Saénz y sus mellizos. Instagram

La presentadora Lussania Víquez está que no se cambia por nadie como mamá primeriza que.

La colocha mediante su cuenta de Instagram ha compartido los mejores y no tan buenos momentos que las mamitas pasan con sus bebés, especialmente los primeros meses.

Víquez le mostró a sus seguidores que sus bebés ya están viviendo los brotes de crecimiento, brotes del cual su pediatra ya les había hablado a ella y a su esposo, para que estuvieran preparados.

La comunicadora subió a sus historias una foto con uno de sus bebés y escribió: “Y estamos en lo más y mejor del brote o pico de crecimiento”.

Sucede cuando el bebé tiene sueño pero no quiere dormir, tiene hambre pero no quiere comer, llora desconsoladamente pero no sabe por qué, parece que tuviera cólicos pero no lo son, Víquez contó que después de cuatro horas así, su bebé se durmió.

No hay duda de que a la presentadora se le ha dado muy bien la maternidad, y aunque no es tarea fácil Víquez, ha demostrado que todo lo que sea relacionado a sus dos gemelitos lo hace con todo el amor del mundo.

Lussania Víquez ha demostrado ser una mamita ejemplar. Instagram

Los bebitos Antonella y Alessandro Sáenz Víquez llegaron al mundo el pasado 29 de julio.