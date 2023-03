Lussania Víquez muestra las primeras fotos de sus gemelos

Lussania Víquez, conductora de Informe 11, presentó este sábado a sus dos gemelitos, por medio de un post de Facebook donde muestras las fotos de un ultrasonido, lo que refleja la felicidad que siente por los dos bebitos que lleva en el vientre.

Lussania Víquez está que no cabe de la felicidad. Foto: Facebook (Fotografía de Facebook)

‘”Siempre soñé con ser mamá y me llenaba de ilusión pensar en hacer un posteo con fotos bonitas, contando la noticia al mundo entero”, escribió.

Confesó que por años estuvo esperando, luchando, orando, rogando, suplicando y hasta “reclamando” a Dios el porqué no le daba el don de ser mamá.

“Hasta que un día, después de seis años, comprendí que eso no dependía de mí, ni del tamaño de mi fe, no estaba bajo mi control, yo podía esmerarme en ser la mejor hija de Dios, pero si no estaba entre sus designios, no iba a ocurrir y punto”, comentó.

La presentadora de Informe 11 ya empezó a sentir algunas molestias propias de la maternidad, pero hasta eso debe agradacer.

Entonces el enfoque de sus oraciones cambió y pedía que le arrancaran ese anhelo, si no se iba a conceder, le pedía a Dios que la ayudara a seguir caminando feliz por la vida, sin sentir rabia cuando veía a una mujer embarazada, o cuando alguien esperaba un hijo sin quererlo. Detalla que ella cree que así fue como poco a poco dejó de luchar, contra la voluntad de Dios.

La comunicadora se enteró el pasado 6 de diciembre que está esperando mellizos. Foto: Facebook

“Pero como sus planes son mejores que los nuestros, hoy no es uno, sino dos angelitos que quiere que formemos y cuidemos aquí en la tierra”, añadió.

Agrega que así es como, después de mucho tiempo, pudo hacer el posteo que tanto había soñado, para poder contar lo bendecida y afortunada que se siente en esta nueva etapa.

LEA MÁS: Presentadora Lussania Víquez está embarazada y espera más de un bebé

Por otro lado, le da un mensaje a aquellas parejas que están en el intento diario de ser papás y afirma que los entiende, porque en el caso de ella ha llorado, se ha sentido frustrada, con tristeza, miedo y cansada de que le estuvieran preguntando que el bebé para cuándo, estaba cansada de los comentarios de la gente diciéndole que mejor adoptara porque hay muchos niños con falta de amor, entre otros comentarios con los que se sentía agobiada.

Expresá que hay que seleccionar bien las batallas de cada uno, creer en los planes de Dios siempre, porque esos serán superiores a los nuestros, aconseja a sus seguidores escoger todo aquello que les dé paz y tranquilidad.

La presentadora anhelaba gritarle al mundo su felicidad.

“Es más, si ver estas fotos les genera dolor, no las vean, acerquémonos a todo aquello que nos impulse a continuar caminando, entendiendo que la última palabra la tiene Dios”, añadió.

Recordemos que la presentadora anunció el pasado 27 de febrero, junto a su esposo, Jorge Sáenz, que está embarazada de gemelos, la presentadora tiene cuatro meses de gestación y, desde ya, está celebrando la pronta llegada de sus retoños.