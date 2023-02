Lussania Víquez recibió otra gran noticia, pero pensó que no cumpliría ese sueño por su embarazo

Michelle “Mima” Jones, Lussania Víquez y Sofía Chaverri serán las protagonistas de la nueva película nacional. Instagram

La presentadora Lussania Víquez dice estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida.

Recién se enteró que por fin se le hizo el milagro de convertirse en mamá y no de uno, sino de mellizos, pero también recibió otra gran noticia, aunque por su etapa de maternidad casi no logra cumplir ese otro sueño.

La presentadora de Informe 11 Las Historias será una de las protagonistas de una película nacional llamada “Más de 40, ¿y qué?”.

Esta será la primera vez que actúe de manera profesional y, según contó, el casting lo hizo hace un año atrás, sin imaginar que le tocaría grabar con dos bebitos en el vientre. Ambas noticias las tenía muy bien guardadas.

Lussania se enteró en diciembre de su embarazo y las grabaciones de la peli inician en unos días. Cortesía

“Hablé con la producción (lo de su embarazo) y yo dije: ‘¡Ay no!, seguramente van a buscar a otra actriz ahora’, pero me dijeron que no, que si yo estaba dispuesta, ellos asumían el reto y que lo van a hacer jugando con vestuarios más flojos y encuadres para que no se note la pancita”, contó.

Precisamente, la segunda semana de marzo iniciarán las grabaciones de la peli, que es dirigida por el cineasta nacional Gabbo Martínez, así que espera que no se note tanto su embarazo de casi cuatro meses.

Muy ilusionada

Lussania participará en esta peli al lado de las reconocidas actrices Sofía Chaverri y Michelle “Mima” Jones. Esta última es la exesposa de su hermano Freddy Víquez, quien también es actor.

Ellos se han encargado de ayudarla a ensayar su personaje, que según nos adelantó, es algo ‘sexapilosa’, nada comparado a su personalidad.

Las historia se basa en la vida de tres amigas casi cuarentonas y la forma distinta en que ven la vida y la tienen que afrontar.

“Esta película me tiene super emocionada porque yo hice el casting por un tema más de compromiso personal, yo dije: ‘Di, me están llamando, voy a ir a hacerlo lo mejor que pueda’, entonces repasé las escenas con Freddy, él me ayudó, me asesoró, fue como coach de la actuación, y eso fue hace un año atrás, cuando me van diciendo que pegué el casting estaba que no me lo creía por la calidad de actrices que voy a tener al lado”, mencionó.