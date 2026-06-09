Lussania Víquez regresa a sus controles médicos por cáncer y hace poderosa reflexión

Lussania Víquez conmovió a sus seguidores al compartir una reflexión cargada de gratitud, fe y esperanza, al recordar uno de los capítulos más difíciles de su vida: su lucha contra el cáncer de mama.

Víquez fue diagnosticada con la enfermedad en 2012 y tuvo que someterse a un intenso proceso de quimioterapia y radioterapia, una experiencia que cambió para siempre su manera de ver la vida.

Lussania Víquez compartió esta imagen junto a la reflexión que publicó este lunes. Fotografía: Instagram Lussania Víquez. (Instagram/Instagram)

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Ahora, más de una década después, regresó al centro médico donde cada año le realizan sus controles y aprovechó para enviar un mensaje que tocó el corazón de muchas personas.

“Hace años atravesé un proceso que jamás imaginé vivir”, escribió la comunicadora en un emotivo mensaje de Instagram.

La locutora de Bésame explicó que sigue asistiendo a sus revisiones médicas periódicas y que cada visita representa una oportunidad para agradecer por la vida y por todo lo aprendido durante aquel proceso.

“Hoy regreso aquí como todos los años; por control, con gratitud, con fe y con una perspectiva completamente distinta de la vida”, expresó.

“El cáncer nunca me definió”

En su publicación, Lussania dejó claro que, aunque la enfermedad marcó una etapa importante de su historia, nunca permitió que definiera quién era.

“Porque aprendí que el cáncer nunca me definió”, aseguró.

La comunicadora también recordó las secuelas físicas que quedaron como testimonio de la batalla que libró hace más de una década y que hoy observa con una visión muy distinta.

“Aprendí que el dolor se atraviesa. Que las cicatrices que tengo y que los ‘tatuajes azules de la radioterapia’ cuentan mi historia y mi lucha”, manifestó.

Lussania Víquez fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2012. Fotografía: Archivo LT. (instagram/Lussania Víquez)

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Un llamado a no descuidar la salud

Además de compartir su testimonio, la locutora aprovechó para recordar la importancia de los chequeos médicos y de prestar atención a la salud.

“Y que un diagnóstico no es el final de la historia… Si algo me ha enseñado este camino, es que la esperanza también tiene un enorme poder”, confesó.

Finalmente, lanzó una pregunta directa a sus seguidores para invitarlos a realizarse sus revisiones médicas a tiempo.

“Recordá que tu salud no puede esperar”, finalizó.

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