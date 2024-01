Lussania Víquez renuncia a uno de sus dos trabajos: “No me veo fuera mucho tiempo”

Lussania Víquez volverá a la televisión este 8 de enero, pero a la radio no.

Los compromisos con Repretel y sus obligaciones como mamita de mellizos obligaron a Lussania Víquez a tomar una difícil decisión: renunciar a uno de sus dos trabajos.

Además de presentar Informe 11: Las Historias, la colocha era parte del programa radial Esta tarde, en Monumental, desde mayo del 2021.

Aunque Lucy se va, al mismo tiempo se queda trabajando en Repretel, pues Monumental es parte de Central de Radios (CDR), perteneciente a ese grupo televisivo.

Sobre su decisión de renunciar, ella lo hizo público este jueves a través de un largo posteo en redes.

“Aunque me costó mucho, tuve que tomar la decisión porque el horario del mismo, iba a interferir con algunos compromisos que tengo con Repretel y, además, los mellizos aún están muy pequeñitos y necesitan de mí, entonces entre menos me ausente en esta etapa, mejor para ellos (los padres de gemelos, saben que no miento)”, escribió en Instagram.

Lucy contó a La Teja que presentó la renuncia a mediados de diciembre, ya que el 16 de enero estaba previsto su regreso a la radio por la licencia de maternidad. A canal 11, vuelve este lunes 8 de enero.

Lussania Víquez llevaba dos años y medio en Monumental. (Instagram)

Al hablar de la noticia en Instagram, recalcó que ama la radio, medio donde lleva trabajando 18 años en distintas emisoras; pero reconoció que la etapa que vive la obliga a priorizar, y entre las cabinas radiales y los estudios de televisión, se quedó con los segundos.

Lussania Víquez anunció en Instagram su decisión. (Instagram)

“Espero regresar muy pronto a algún proyecto radial, si Dios lo tiene a bien, pues no me veo fuera de ella mucho tiempo”, agregó Víquez, quien agradeció a don Fernando Contreras, presidente de Grupo Repretel, y a don Hernán Azofeifa, gerente de CDR por la oportunidad que le dieron hace dos años y medio.

