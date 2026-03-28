Farándula

Lussania Víquez se muestra más al natural que nunca: “Esta soy yo, sin filtros”

Locutora y expresentadora de tele se mostró como pocas veces se deja ver público

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Por Manuel Herrera

La locutora Lussania Víquez sorprendió a sus seguidores al mostrarse como pocas veces lo hace: completamente al natural y sin maquillaje.

La colocha compartió una fotografía en la que aparece luego de hacer ejercicio, dejando ver su lado más auténtico y sin filtros.

Lussania Víquez
Lussania Víquez compartió hace unos días estas fotos en las que mostró su lado más atrevido. (Instagram/Instagram)

“Esta soy yo, sin filtros (evidentemente) después de hacer ejercicio”, dijo al publicar la imagen.

Aunque es conocida por su estilo sencillo, esta vez la comunicadora llevó su naturalidad al máximo.

Lussania Víquez
Lussania Víquez se dejó ver más al natural que nunca en esta fotografía. (Instagram/Instagram)

Un mensaje cargado de gratitud tras superar el cáncer

Más allá de la imagen, lo que más impactó fue el poderoso mensaje que acompañó la publicación, en el que recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: su diagnóstico de cáncer de mama.

“Agradecida, como solo Dios sabe, por sentir mi corazón latir muy fuerte, por una segunda oportunidad de vida”, afirmó Víquez, quien hace años enfrentó la dura enfermedad.

Reflexión que tocó a sus seguidores

Lussania cerró con una frase que generó reflexión entre quienes la siguen en redes sociales.

“Cada segundo es un regalo, no un derecho adquirido”.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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