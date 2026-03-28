Lussania Víquez se muestra más al natural que nunca: “Esta soy yo, sin filtros”

La locutora Lussania Víquez sorprendió a sus seguidores al mostrarse como pocas veces lo hace: completamente al natural y sin maquillaje.

La colocha compartió una fotografía en la que aparece luego de hacer ejercicio, dejando ver su lado más auténtico y sin filtros.

Lussania Víquez compartió hace unos días estas fotos en las que mostró su lado más atrevido. (Instagram/Instagram)

“Esta soy yo, sin filtros (evidentemente) después de hacer ejercicio”, dijo al publicar la imagen.

Aunque es conocida por su estilo sencillo, esta vez la comunicadora llevó su naturalidad al máximo.

Lussania Víquez se dejó ver más al natural que nunca en esta fotografía. (Instagram/Instagram)

Un mensaje cargado de gratitud tras superar el cáncer

Más allá de la imagen, lo que más impactó fue el poderoso mensaje que acompañó la publicación, en el que recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: su diagnóstico de cáncer de mama.

“Agradecida, como solo Dios sabe, por sentir mi corazón latir muy fuerte, por una segunda oportunidad de vida”, afirmó Víquez, quien hace años enfrentó la dura enfermedad.

Reflexión que tocó a sus seguidores

Lussania cerró con una frase que generó reflexión entre quienes la siguen en redes sociales.

“Cada segundo es un regalo, no un derecho adquirido”.