Lussania Víquez se reinventa con una inesperada profesión: “Me gusta aprender cosas nuevas”

Lussania Víquez se metió “de lleno” en un mundo que vivió muy de cerca durante años, pero del que solo había sido espectadora.

La querida locutora y expresentadora atraviesa una reinvención profesional que promete refrescar su imagen en el medio y mostrar una faceta muy distinta a la que el público conoce.

Lussania Víquez vive una reinvención que la relanzaría en el medio más allá de la radio y la televisión. Fotografía: Instagram Lussania Víquez. (Instagram/Instagram)

Taller de teatro con Freddy Víquez e Ilse Faith

Víquez contó que recientemente concluyó un taller de teatro que llevó nada menos que con su hermano, el popular actor Freddy Víquez, y su cuñada, la también actriz Ilse Faith.

La colocha dio a conocer la aventura este lunes por la noche, al celebrar el final del curso que podría abrirle las puertas para trabajar en teatro.

“Eso sí, aún falta nuestro proyecto de graduación que me tiene muy emocionada”, mencionó Lussania a través de sus historias de Instagram.

“Fue una catarsis para mí”

Luego compartió una fotografía junto con sus compañeros y sus profesores, y dejó claro que es una apasionada de los nuevos aprendizajes.

“Los que me conocen de verdad saben que siempre me gusta aprender cosas nuevas. Le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de llevar este taller de teatro”, expresó.

Asimismo, destacó que, más allá de desarrollar y descubrir habilidades, el proceso significó algo muy profundo a nivel personal.

“Fue una catarsis para mí, un espacio donde aprendí a fluir, a equivocarme y a reinventarme al mismo tiempo”, terminó.

Lussania Víquez compartió su felicidad por la reinvención que vive. Fotografía: Instagram Lussania Víquez. (Instagram/Instagram)

Nueva etapa tras su salida de Repretel

Actualmente, Lussania es locutora de Bésame, del grupo Multimedios, y también es una solicitada maestra de ceremonias, oficio al que le dedicó más tiempo tras su salida de Repretel, el 9 de abril del 2025.

Su eventual incursión en el teatro podría marcar un nuevo capítulo en su carrera artística.