Lussania Víquez se “tropezó” con dos figurones de canal 7 y uno salió bien vacilado

Lussania Víquez es una conocida presentadora de Repretel. (Instagram)

Lussania Víquez se “tropezó” con dos importantes figuras de canal 7, pero uno de ellos salió bien vacilado por la colochuda de Repretel.

Víquez asistió este miércoles a una actividad de una marca de carros y ahí se encontró con Nancy Dobles y Édgar Murillo.

Lucy mostró el encuentro en sus historias en redes y segundos antes de poner en video a la presentadora de Buen día y pareja de Ignacio Santos, reconoció que la ve por tele.

“Aquí me topé con un montón de estrellas. Les voy a enseñar a alguien que yo veo por tele”, dijo Lussania mientras saludaba a Dobles.

Nancy reaccionó con gran sorpresa y le envió muchos besos a la presentadora de Informe 11: Las Historias, y recordó que en algún momento fueron compañeras de trabajo.

Pero el que salió trasquilado con el encuentro fue el actor y empresario Édgar Murillo, a quien ya casi volvemos a ver al aire todos los domingos por la noche en canal 7 presentando Tu cara me suena.

Lussania Víquez, Nancy Dobles y Édgar Murillo coincidieron en un evento este miércoles. (Instagram)

“Otro famoso. No es Richard Gere, no es George Clooney, no es Brad Pitt…, es Édgar Murillo, más tico que el gallo pinto”, dijo Víquez.

Édgar tomó la broma por el lado amable y le dijo a Lucy que no es ninguno de esos actores pero que ya tiene la edad de ellos.

Lussania Víquez le pega color a presentador de canal 7

“¿Y será que luce igual?”, le preguntó la del canal de La Uruca al del trencito, quien dijo que no, que solo tiene igual la edad, pero que los looks y los millones se los queda debiendo.

