No, yo no sabía nada. Nos citaron a todos el lunes a reunión a las 8 a.m., en la que nos hablaron de los diferentes panoramas y nos explicaron que la situación estaba muy complicada, que obviamente la gente ahorita no está pautando, y que a pesar de que ellos querían proteger a la mayor gente posible, viéndolo fríamente es complicado. Entonces se me dio la noticia y no solo a mí, lamentablemente a otros compañeros también los despidieron.