Lussania Víquez vivió conmovedor momento en el centro de San José y pide ayuda a la gente

Lussania Víquez quedó tan conmovida con lo que vivió que pidió ayuda a la gente. (Instagram)

Lussania Víquez se enfrentó este jueves en el centro de San José a un conmovedor momento que la dejó en un mar de lágrimas porque le golpeó muy duro su corazón.

Con sus ojos rojos e hinchados de llorar, Lu narró la situación que vivió en las inmediaciones del hospital San Juan de Dios, donde fue este jueves a hacer un trámite.

En el camino, la colocha vio en una acera cercana al centro médico a una mujer con una bebita en brazos que estaba pidiendo ayuda y eso le partió el alma.

“Vi a una muchacha con una bebé como Antonella o Alessandro (sus hijos mellizos) y cuando regresé decía que no quería verla porque me generó cosas muy intensas, pero estaba ahí y me puse a conversar con ella y realmente me conmovió”, mencionó Lussania en varias historias que compartió en Instagram.

A la presentadora de Repretel le pareció que la muchacha era venezolana, pero eso es secundario para ella, quien se interesó más por ver qué podía hacer para ayudar a la joven. Según contó Lucy, la bebita tiene un añito y ocho meses.

Lussania Víquez hace una petición muy especial que demuestra su gran corazón

“Le pregunté por el Sinpe para echarle una mano con algo y me dijo que no tenía celular porque lo vendió para pagar un cuartito en Alajuelita donde vive. Me dijo que si quería ayudarle con algo que fuera con pañales o con lechita y eso fue lo que más me conmovió, que ella no está pidiendo ropa sino que está pidiendo para su bebé que está ahí con ella y que no debería estar ahí, debería estar jugando con un Lego gigante, no ahí en la calle”, clamó entre lágrimas.

Lu solicitó ayuda a las personas para esta muchacha y su hija en sus redes y dijo que la joven está en la acera de un parqueo ubicado frente al San Juan de Dios.

Lussania Víquez es mamita desde hace poquito más de un año, por eso le pegó tanto el encuentro con la muchacha en San José.

“Si está dentro de nuestras posibilidades ayudar, es un momento maravilloso para que lo hagamos”, afirmó Lussania.

