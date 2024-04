Lussania Víquez volvió a las “andadas” tras superar una seria lesión

Lussania Víquez volvió a las "andadas". (Instagram)

Lussania Víquez anda con una sonrisa de oreja a oreja, ya que retomó una de las cosas que más disfruta hacer.

La guapa y carismática colocha le contó a su comunidad de Instagram que el pasado martes, retomó las clases de patinaje, algo que ella ama, pero que dejó de hacer, ya que en abril del 2022, había sufrido una fractura en la primera vértebra del coxis, después de sufrir una caída patinando.

“Muchas personas me preguntaban si iba a retomar el patinaje y cuando les decía que sí, me decían que estaba loca. Y pues en ese momento no podía porque estaba tratando de ser mamá, después gracias a Dios se dio lo del embarazo, el nacimiento, pero ahora, como los gemelitos tienen ocho meses, me pude escapar para retomar”, comentó en sus historias.

La querida Lussi expresó que se sentía muy motivada de regresar a las andadas del patinaje y por vencer el miedo.

“Como dicen por ahí, el miedo a veces sí está latente, pero no importa que esté ese miedo, lo importante es hacerlo y no dejar que el miedo nos detenga”, comentó Lussi.

La querida presentadora de Informe Once, aprovechó para mostrar un video de su entrenamiento, donde se ve con ropa cómoda, implementos de seguridad y patinando como lo hacía antes.

“Despacito y con buena letra, que nada precisa”, concluyó escribiendo.