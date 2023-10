Lussania Víquez y su sincera autocrítica al debutar en el cine con “Más de 40, ¿y qué?”

La película "Más de 40, ¿y qué?" se estrena a partir de este 12 de octubre en todos los cines y es protagonizada por Sofía Chaverri, Michelle Jone y Lussania Víquez. (Rafael Pacheco Granados)

A partir de este jueves 12 de octubre podrá ver en la mayoría de los cines ticos la película nacional “Más de 40, ¿y qué?”, protagonizada por las actrices Sofía Chaverri, Michelle “Mima” Jones y la presentadora Lussania Víquez.

Esta es la primera vez que la conductora de Informe 11 Las Historias participa en una producción cinematográfica y jamás se imaginó que la grabaría con sus gemelitos (Antonella y Alessandro) dentro de su vientre, pues cuando le dijeron que había ganado el casting ni sabía que estaba embarazada.

Este martes se realizó la premier de esta comedia dramática en el Novacinemas Curridabat, donde llegaron varios famositicos a verla de primeros y, obviamente, las protagonistas con su familia.

Esto fue lo que nos dijo Lussania luego de verse por primera vez en la gran pantalla:

La película fue dirigida por Gabbo Martínez (rojo) y a la premier llegaron varios famosos, como el cantante Ramzii. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué tal se sintió de ver el resultado final?

Muy emocionada, muy contenta, también muy autocrítica, uno cuando se ve ahí se analiza y se detiene a observar absolutamente todo de una manera que tal vez el espectador no lo ve así, pero muy contenta con el resultado. No hablo del resultado de Lussania sino del resultado en general, de verdad que hay un muy buen producto al aire en fotografía, en musicalización, la edición de la película y, sobre todo, el mensaje. Eso es lo bonito de la película, que la gente se va a morir de risa, pero también se va a quedar con algo.

- ¿Cómo se autocalificó?

Esta es mi primera experiencia como actriz y estoy a la par de dos grandes actrices, pero estoy muy contenta con el resultado. Creo que lo hice bien, creo que, por supuesto, habrá oportunidades de mejora, yo la verdad me la creí y espero que la gente se la crea también.

Todos ellos fueron los que participaron en la producción de la película. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué tal fue la experiencia de compartir el protagónico con su excuñada Mima Jones?

Vieras que fue muy bonito, precisamente, porque Michelle es como una hermana para mí, ella llegó a mi vida cuando yo tenía 7 años, tal vez, entonces me sentí muy tranquila de trabajar con ella porque sabía que si tenía que decirme algo o darme alguna acotación será de amor o desde alma, precisamente porque tengo muchos años de conocerla y porque considero que es una muy buena actriz. Fue una experiencia muy linda y me sentí muy cómoda. La verdad no pudo haber mejores tres amigas que nosotras para esa peli.

- ¿Ya había trabajado anteriormente con Sofía Chaverri?

No, no, vieras que nunca. Sí la conocía por el teatro, pero trabajar, trabajar no. Gracias a Dios todo fluyó muy bien porque se necesitaba mucha complicidad porque las tres se supone que somos superamigas y creo que ayudó mucho que ya nos conocíamos desde antes.

- ¿Qué no olvidará de la grabación de esta película?

¡Todo! Hubo muchos momentos bonitos y emotivos. Por ejemplo, la primera vez que los gemelos se movieron (tenía cinco meses de embarazo) yo estaba grabando una escena dentro de un carro y ahí se ve y, pues eso no lo olvidaré. Ahí tuvimos que hacer unos trucos para que no se me notara la pancita que ya estaba muy crecida.

Quedé también sorprendida e impactada del trabajo en equipo, de la complicidad entre todos los de producción, que no importaba si tenía que hacer un trabajo que incluso no le correspondía con tal de que la cosa fluyera.

Ginnés Rodríguez y Andrés Zamora, "Padre Mix", fueron los presentadores del evento. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué le dejó interpretar a Marcela?

A ver, Marcela es una mujer sumamente empoderada, ella es lo que llaman en inglés muy “open mind” así como muy libre de pensamiento, ella hace lo que quiere hacer, no le importa el qué dirán y no le importa si se tienen 40 o 50 años, ella hace lo que la hace feliz, entonces creo que es importante tener un poquito de esa característica de Marcela todos. Eso me dejo, ese empoderamiento, esa seguridad y esa ganas de hacer las cosas.

Aunque Marcela aparenta ser fuerte, pero, no voy a decir que es débil, pero sí es una mujer muy sentimental y por más coraza tiene muy buenos sentimientos.

Cuando las personas que creen merecedoras de los mejor, van a luchar por lo mejor” — Lussania Víquez, presentadora

El ahora actor Wálter Campos llegó con su novia, Ruth Madrigal, a ver la película. (Rafael Pacheco Granados)

- Después de hacer una película inspirada en mujeres de más de 40 años, ¿qué le gustaría llegar a hacer cuando los tenga (tiene 37 años)?

Si le soy honesta, no tengo la respuesta exacta porque quiero viajar, quiero disfrutar a mis hijos, quiero seguir trabajando en televisión, en radio, haciendo locución comercial, pero lo que sí le puedo decir es que cuando uno madura aprende a hacer lo que a uno le hace feliz sin importar el qué dirán y uno se vuelve hasta más selectivo con sus batallas o sus cosas y, eso es lo chiva de esta peli, que le enseña a uno que para cumplir con los objetivos no importa la edad, por eso el ¿y qué?, o sea lo importante es ser feliz.

La bailarina Yesenia Reyes llegó a apoyar a su gran amiga Sofía Chaverri. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Por qué los ticos deberían darse la oportunidad de ir a ver esta película?

Creo que está demás decir que porque es nacional, sí les puedo decir que es un trabajo de calidad, que hay muy buenos actores, que hay un excelente director de fotografía, pero sobre todo, una historia que contar, una historia que promete hacerlos reflexionar, ¿por qué no? Hasta reivindicarnos y puede funcionar como un espejo de lo que estamos haciendo con nuestra vida y que nos demuestra que nunca es tarde para tomar las decisiones que lo hacen a uno feliz.

