Ayer me hicieron un gama óseo y hoy me toca TAC de pelvis, abdomen y tórax con medio de contraste como parte de mi control. O sea ya casi tengo el RTV completo. 💪💪💪 Gracias mi querida CCSS, qué dichosos somos de tener este sistema público de salud tan maravilloso!!!!! 💓💓💓💓