Luto en la televisión: muere el reconocido actor Héctor Noguera

El actor llevaba tiempo luchando contra dura enfermedad

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El mundo del espectáculo despide con tristeza al reconocido actor y director Héctor Noguera, quien falleció a los 88 años.

Su familia confirmó la noticia y diversos medios internacionales reportaron que el artista padecía cáncer y que estaba con tratamiento.

Una batalla de la que habló su hija

Amparo Noguera, actriz e hija del intérprete, había revelado que la enfermedad se había vuelto terminal, motivo por el cual la familia decidió manejar su estado de salud con la mayor privacidad posible.

Héctor “Tito” Noguera murió a los 88 años, luego de una destacada carrera artística.
Héctor “Tito” Noguera murió a los 88 años, luego de una destacada carrera artística. (People en Español/Captura)

Protagonista de grandes historias

Noguera se convirtió en una figura clave para las telenovelas en Chile y en otros países de habla hispana.

Entre sus producciones más recordadas se encuentran Machos, Ámame, Romané y Oro Verde, proyectos que lo llevaron a ganarse el cariño del público y el respeto de colegas en la industria.

Un impulsor del arte

Además de su trayectoria en la televisión, el actor dejó una marca imborrable en el teatro. Fundó su propia compañía, Teatro Camino, con la cual buscó desarrollar nuevos talentos y fortalecer la escena artística en su país.

Legado que trasciende generaciones

El nombre de Héctor Noguera queda grabado como uno de los grandes referentes del entretenimiento en Latinoamérica.

Su trabajo, su amor por el arte y su compromiso con el público lo acompañarán en la memoria de quienes disfrutaron de su talento.

