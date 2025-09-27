Lynda Díaz aclara el origen de los mensajes alarmantes que publicó en redes

Lynda Díaz contó este viernes la situación familiar que enfrentan. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (redes/Instagram)

En las últimas horas, Lynda Díaz publicó dos mensajes en sus historias de Instagram que encendieron las alarmas de que algo pasaba en su familia.

“En un día difícil y de reflexión como el de hoy, recordar que aún estamos vivos y podemos disfrutar de los seres que amamos, es una bendición”, publicó la exmodelo el jueves en esa red social.

Este viernes, Díaz volvió a despertar la inquietud con una nueva publicación. En esta, reconocía la fortaleza y valentía de sus hijos gemelos Gary y Tiffany.

“Mis niños. Unos valientes hijos maravillosos. Hoy ya con 21 años me demuestran su fortaleza más que nunca. Orgullosa de ustedes”, escribió la expresentadora de Teletica este viernes.

Aunque después Lynda eliminó las publicaciones, La Teja ya las había descargado.

Tras horas de incertidumbre, Lynda despejó las dudas y contó que, en efecto, su familia está pasando por una situación delicada que tiene que ver con su exmarido y papá de los gemelos, Gary Austin.

Lynda Díaz compartió este mensaje el jueves en sus historias de Instagram. (Instagram/Instagram)

Según contó la exparticipante de Mira quién baila, Gary está complicado de salud y en la familia hay preocupación por él.

“Tenemos al papá de los gemelitos muy fregado. Ya está muy viejito”, dijo Lynda de su exmarido.

Lynda y Gary, empresario estadounidense, se casaron en el 2002 y al tiempo se divorciaron.

Díaz dijo que debido a esto están pasando mucho tiempo en familia entre mucha espiritualidad y melancolía.

“Son situaciones que se enfrentan en las familias y hay que salir adelante”, afirmó.

Lynda Díaz reconoció la valentía y fortaleza de sus gemelos en medio de la situación que viven. (Instagram/Instagram)

Lynda comunicó a sus seguidores que, a pesar de esa situación, la actividad que tiene organizada para realizar en Costa Rica el 5 de octubre, sigue en pie.

Desde La Teja le enviamos a Lynda y a toda su familia un abrazo en medio de la compleja situación que enfrentan.