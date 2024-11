Lynda Díaz asegura que Teletica ya no contratará más a la bailarina Yessenia Reyes

Lynda Díaz bailó este domingo junto a Michael Rubí en Mira quén baila, pero al final los dos renunciaron al programa. Fotografía: Lilly Arce.

La salida de Lynda Díaz de Mira quién baila (MQB) traerá cola dentro del formato de Teletica, pues la expresentadora de televisión asegura que después de lo ocurrido con ella, el canal no contratará más a la bailarina Yessenia Reyes.

En su transmisión de este lunes por la noche, la puertorriqueña aseguró que el daño que ella y su pareja Diego Bravo le hicieron también afectó a los altos mandos de la televisora, haciendo referencia Paula Picado (dueña de Teletica), que es su amiga de años.

Estas son algunas de las frases que expresó la exconductora de 7 Estrellas en contra de la bailarina, pareja sentimental de su exbailarín César Abarca, a quien dice no guardarle ningún resentimiento, pues siente que ha sido solo una víctima del juego “desleal” que montaron Yessenia y Bravo para perjudicarla a ella y al bailarín Michael Rubí.

Lynda Díaz se refirió a su salida de Mira quién baila

“No estaremos bailando este domingo ni yo ni Michael por vos Yessenia, esto que has hecho es algo incorrecto, estás dando un mal ejemplo a tus alumnas, estás dando un mal ejemplo a lo que es uno como mujer, una mujer tiene que tener integridad y eso que hiciste es de una mujer no íntegra y te lo digo y si te veo en la calle te lo digo en la cara, no tengo miedo en decírtelo”.

“A Diego, también tienes que tener integridad porque la vida es una y uno no puede vivir en la vida aplastando gente a gusto, eso no se vale. Yo te traté a vos con respeto, yo traté a Yessenia con respeto y nosotros no merecíamos esto. Sus problemas personales con Michael del pasado, no tenían por qué sacarlos a la luz, no tenían por qué humillarlo, no tenían que hacer que se fuera y agobiarlo de la forma en que lo agobiaron para que él decidiera no bailar conmigo y dejarme fuera de la competencia, eso no se vale, eso es jugar sucio y la gente que juega sucio, le va mal en la vida”.

“Yessenia yo sé que me estás escuchando y estoy hablando con toda la sinceridad del caso. Yo prefiero que a mí la gente, mirándome a la cara, me diga las cosas a que por detrás me tiren el puñal como lo hiciste y como lo hiciste con Diego”.

“Dudo mucho que después de esto que ha pasado el canal vuelva a traer a Yessenia o vuelva a traer a César (Abarca)”.

LEA MÁS: Lynda Díaz reveló por qué se retiró de Mira quién baila y le tiró con todo a una bailarina

“Me parece que (Yessenia) es una persona que maneja una academia de niñas que tiene que llenarse de amor porque la energía tan negativa que tiene en este momento, con eso usted se cerró las puertas en el canal, se lo digo yo. Yo no tengo nada que ver en eso, pero dudo mucho que a usted la vuelvan a contratar, porque según tengo entendido, en todas las galas que ha participado ha causado algún problema”.

“Yo soy creyente mucho del karma, lo que hace uno aquí malo viene de vuelta y Dios está ahí, que todo lo ve y cuando las cosas se hacen con intención de dañar, herir y lastimar no se vale”.

Diego Bravo y Yessenia Reyes son una de las parejas que está en la final de Mira quién baila (MQB).

“Yo hoy bloqueé a Yessenia Reyes, no me interesa tener ese tipo de personas siguiéndome, no me interesa una amistad con ella tampoco, no la quiero, no quiero volver a verla y si la veo no te conozco”, soltó con mucha cólera.

LEA MÁS: Lynda Díaz: no van a creer quiénes estuvieron atentos a las declaraciones de la exmodelo