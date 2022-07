Lynda Díaz cumple 50 años: “La vida me ha dado y también me ha golpeado bastante”

Lynda Díaz cumplió este jueves 50 añitos y lo celebró con un mensaje que rememora lo que ha sido su vida en esta media tejita.

La guapa puertorriqueña, quien hace poco se casó por cuarta vez, dijo que nunca tiene mucho por qué agradecer, pero también ha vivido momentos bastante duros.

[ Así fue la cuarta boda de Lynda Díaz (Video) ]

Este fue el mensaje completo de lo que compartió en sus redes sociales:

“Hoy es un día muy especial que marca una nueva etapa en mi vida. ¡Cumplo 50 añitos! Wao, aún no lo creo, porque en realidad me siento de 30. La vida me ha dado tanto y también me ha golpeado bastante. Sin embargo nunca me he permitido caer por una muy importante razón; mis hijos quienes son mi fuerza interior a ser mejor cada día. He vivido mucho, me equivoqué miles de veces pero tremenda escuela aprender de mis errores. He amado, he viajado a más de 30 países del mundo de los que puedo recordar en este momento. Mis hijos los disfruto al máximo.

“Una madre que me acompaña siempre y que adoro. Unos hermanos que siempre están presentes. De mis pasiones, cenar delicioso acompañada de gente linda y con buena energía. Tengo a mi lado lo que siempre quise tener a mi lado; un hombre maravilloso tan similar a mí que es increíble. Romántico, fiel, respetuoso y lo mas importante fiel y que no me da dolores de cabeza.

“Soy afortunada y entendí que el que ya no esta en tu vida es porque nunca perteneció y fue una experiencia para poder entender lo que es el amor de verdad. Aprendí a entender que está bien no caerle bien a todo el mundo, al final el que te juzga no te conoce. Mis amigos poquitos y a los hipócritas la fiesta se les termina. Ahora me dedico a mi familia y mi mente mira al futuro con madures y éxito. Tengo una nieta bella que amo con todo mi corazón”, escribió.

Así era Lynda Díaz cuando apenas superaba la mayoría de edad.

Continuó: “Me considero que he logrado mucho y aún falta mucho por hacer. Años anteriores hubiese estado planeando una fiesta costosa con muchos invitados pero sin embargo, hoy solo quiero estar tranquila en familia . Las fiestas enormes creo tuve demasiadas jiji😀. Hoy disfruto mi tranquilidad y la gente ruidosa me ataranta. Obviamente un buen gustito de vez en cuando no puede faltar. No podía olvidar mis perritos tan bellos que solo amor me dan a diario. Y para terminar que sea un día de pura felicidad. Triste un poquito no tener a Nicole hoy pero a fin de mes ya nos vemos nuevamente. No se diga más, ¡Salud!.