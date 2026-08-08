Lynda Díaz encanta con una faceta poco conocida y no descarta sacarle más provecho

Lynda Díaz sigue sorprendiendo a sus seguidores a sus 54 años. La guapa exmodelo y expresentadora de televisión encantó esta semana al mostrarse en una faceta poco conocida, a la que no descarta sacarle más provecho.

Díaz sacó a asolear uno de sus lados menos populares: el de pastelera, compartiendo con la gente la receta de un queque de vainilla que lleva 40 años haciendo.

Lynda Díaz compartió con sus seguidores la receta del queque de vainilla de la familia con la que todo el que lo prueba se chupa los dedos. (Instagram/Instagram)

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Todo empezó porque el fin de semana pasado la gente quedó maravillada con los pasteles que Lynda hizo para el té de canastilla de su hija Linda Liz. Muchos seguidores le pidieron la receta y ella no solo compartió los ingredientes, sino que la preparó en vivo.

Lynda Díaz presumió sus dotes pasteleros paso a paso mientras hacía el queque de cumpleaños de sus hijos gemelos. (Instagram/Instagram)

En una transmisión de Instagram, Lynda presumió sus dotes pasteleros con una receta familiar que la transportó a sus tiempos de infancia en Puerto Rico, donde nació y creció.

“Este queque de vainilla lo hago desde mis 13 años. Un tío mío que hacía queques de boda y 15 años me enseñó la receta”, dijo Lynda, quien explicó que ella se iba para la casa de su tío a ayudarlo y terminó heredando el talento.

“Hago los queques de todos: de mis hijos, de mi mamá, de mi esposo”, destacó Lynda, quien enseñó a la gente a cocinar el tradicional queque de la familia aprovechando que tenía que hacer el queque de cumpleaños de Tiffany y Gary, sus hijos gemelos.

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“Yo con toda la mejor intención de enseñarles a hacer el queque”, afirmó Lynda, quien encantó tanto a la gente en su faceta de cocinera que hasta le pidieron más transmisiones así, desde la cocina.

Lynda Díaz no descartó hacer más contenido como cocinera, pues tiene más recetas que le gustaría compartir. (Instagram/Instagram)

Sorprendida por la acogida, Lynda contó que le gusta la cocina y que tiene más recetas que podía compartir. Asimismo, no descartó sacarle provecho a su talento y exponerlo más en el contenido que suele compartir, que tiene que ver más con su día a día y su negocio de maquillaje.

El agrado que causó Lynda, la pastelera, se reflejó en los comentarios que le dejó la gente en la publicación de la receta.

“Hasta para cocinar, tan fina. Me encanta”, “¡qué campeona!”, “Lynda, cada día luces más joven. Eres la dama de la eterna juventud”, “la pastelera más bella”, “es increíble que sea bella hasta en cocinar, tiene una exquisita cuchara en sabor y elegancia. Es una mujer que se levanta de cualquier escenario porque sabe hacer muchas cosas”, “un buen ‘live’ y una receta espectacular”, opinaron hombres y mujeres.

Lynda Díaz presume uno de sus talentos escondidos

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