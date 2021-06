“La vida no deja de sorprenderme día a día. En medio de situaciones difíciles en mi vida y cuando menos lo esperé llega a mi vida un ser maravilloso, único y con un corazón de oro. Definitivamente este es mi momento para amar. En una etapa de mi vida que vivo al máximo ,que dejó de importarme lo que piensen de mí y vivo y hago lo que me nace porque así me siento , hoy comienzo una etapa nueva llena de amor real sin complicaciones , amor del que gana mi confianza algo que nunca antes nadie había logrado”, publicó Lynda al lado de fotos junto a su enamorado.