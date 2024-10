Lynda Díaz está pensando en renunciar a Mira quién baila por esta razón

Lynda Díaz y el bailarín César Abarca bailaron salsa en la quinta gala de Mira quién baila de Teletica.

Lynda Díaz está pensando seriamente en renunciar a Mira quién baila (MQB), pues no está nada contenta con la competencia de baile y todo lo que ha generado su participación.

La expresentadora de televisión hizo un “en vivo” en su cuenta de Instagram la noche del lunes ymencionó que se siente desanimada y que ya habló con su círculo más cercano sobre su deseo de salirse del programa.

Además, aseguró que tiene una lesión en una de sus costillas y que por más esfuerzo que ha hecho, los jueces “tiran a matar” y las mujeres que siguen cada gala no dejan de criticarla en las redes sociales.

“No les voy a mentir, sí me siento un poco desanimada, muy desanimada de continuar en la competencia, por la sencilla razón, primero, de que tengo una costilla fisurada, la cual me tengo que estar inyectando para poder bailar. Me molesta, me incomoda; sin embargo, yo hago el esfuerzo más grande que puedo para bailar. Con la energía con la que bailé ayer, aún con una costilla fisurada y tomando antiinflamatorios y que me inyecte mi esposo, hoy estamos practicando una nueva coreografía con alzadas, ya estoy incómoda con eso de no poder dar más”, mencionó.

La pareja de baile de César Abarca también dijo que el esfuerzo físico que está haciendo es muy fuerte y que también ya se le está haciendo duro estar viajando entre Costa Rica y Miami, Estados Unidos, cada semana.

Lynda Díaz contó que tiene una costilla fisurada y que se tiene que inyectar contra el dolor. Fotografía: Lilly Arce.

“Tenemos una persona compartiendo con nosotros, que César es como uno más de la familia, lo queremos y lo adoramos, pero el esfuerzo físico es tan salvaje que yo no les puedo explicar, son tantas horas, tantas horas, y es muy fuerte lo que estamos viviendo y, sin embargo, el esfuerzo es grande y empiezan ese poco de envidiosas a decir cosas, ustedes saben como son las redes. Yo digo, en esto se ganan muchos seguidores y para la gente que vive de redes es muy beneficioso este tipo de eventos, pero yo no vivo de las redes sociales, como todos saben, el beneficio que yo tengo de esto es la experiencia”, agregó.

Lynda señaló que puso en una balanza qué tanto está ganando con este programa en comparación con sus prioridades y que va ganando su salud y estabilidad mental.

También que ya no quiere “energías negativas” o “redes de odio” en su vida en estos momentos.

“No sé si este domingo bailo, no lo sé”, advirtió.

Lynda Díaz dice estar cansada de Mira quién baila

La expresentadora de 7 Estrella dijo que de renunciar no dejará botada a la fundación que está apoyando, así tenga que sacar plata de su bolsillo para ayudarla.