Lynda Díaz explota contra seguidoras de su hija Coco Roper que la señalan como mala madre

Coco Roper contó que muy pronto le tocará volver al hospital.

La influencer Nicole “Coco” Roper hizo la noche del miércoles un en vivo en su cuenta de Instagram para contar cómo sigue después de su última intervención quirúrgica y esto generó muchos comentarios, en especial contra su madre Lynda Díaz.

Coco explicó que ha estado con mucho dolor y que puede que muy pronto regrese al hospital para recibir unos antibióticos por la infección que tiene en sus riñones en este momento.

En su relato también habló que a veces se siente muy sola, que sigue trabajando, pues necesita pagar sus medicamentos y para sacar a su hija adelante.

Esto generó que algunas de sus seguidoras señalaran a su madre por no acompañarla en momentos así tan difíciles.

La misma Lynda publicó este jueves que ya no aguanta más ver los mensajes que le escriben a su hija porque “no tienen la menor idea de nada de la realidad de mi vida”.

“He callado y callado crítica tras crítica. Ya son 4 años en esto y me cansé de callar, así que para los criticones que solo lastimar y meterse en la vida que no les pertenece los exorto a escucharme”, publicó.

Lynda Díaz vive en Aspen, Colorado, mientras que su hija Coco en Texas, por lo que se ven muy poco. (Instagram)

Y es que la experesentadora de Teletica anunció que en las próximas horas hará una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para contar toda su verdad y el por qué su hija está enfrentando su enfermedad sin ella a su lado.

“Perdón por mi opinión y sé que mucha gente me atacará, pero yo no logro entender que piensa tu mamá, yo la seguía a ella y tuve que dejarla de seguir y, no por envidia de su vida, sino de ver cómo puede postear historias como las que ella postea teniendo una hija con tanta soledad y sufrimiento, yo estaría al pie del cañón”, le escribió una seguidora a Coco.

Este mensaje lo publicó la misma Lynda y aseguró que por críticas como esta es que dirá toda su verdad.