Lynda Díaz habla del “ambiente” que hay entre los participantes de Mira quién baila

Lynda Diaz derrochará belleza y sensualidad en Mira quién baila.

Mira quién baila se inicia este domingo por canal 7 y, a un día del gran estreno, Lynda Diaz habló de la relación que hay entre todos los participantes del reality de meneos.

La exmodelo es una de las figuras que fichó Teletica para su nuevo programa y tras compartir con el resto de sus compañeros rivales, Lynda habló de cómo se lleva el grupo.

Si bien los participantes tienen semanas de compartir juntos, Lynda se unió hasta hace poco a ellos, ya que la mayor parte de la preparación para su debut en la pista la tuvo en su casa en Estados Unidos.

“Algo muy bonito que he notado desde ayer (viernes) entre todos los compañeros, yo que no he estado, es que hay una armonía muy grande entre todos, nos llevamos superbién y hay una energía bonita.

“No hay nadie con esa rivalidad y esas cosas, por lo menos lo que he sentido ha sido maravilloso, mucho compañerismo, muy buena vibra, todo el mundo en el mismo ‘ride’. Me encanta y eso nos da mucha tranquilidad para hacer un buen trabajo”, destacó la expresentadora de televisión.

La empresaria reconoció que está feliz con esta oportunidad y elogió el trabajo que hizo canal 7 en la producción de este show televisivo.

“La escenografía es espectacular, no les puedo explicar. Estoy fascinada”, recalcó.

Lynda y el resto de los participantes de Mira quién baila tendrán este sábado su prueba de fuego en el ensayo general, donde bailarán casi como saldrán a la pista el domingo.

“Es un día muy importante porque tenemos ensayo general con la ropa que vamos a utilizar, todo el glamour, luces, cámaras y todo lo que viene con el programa”, aseguró.

Además de Lynda en el programa participarán Naomy Valle, Lisbeth Valverde, Libni Ortiz, Vanessa González, Janeth García, Berny Madrigal, Diego Bravo, Marvin Hidalgo, Luis Montalbert y Austin Berry.