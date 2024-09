Lynda Díaz no tuvo una linda noche en Mira quién baila

Lynda Díaz y su coreografo César Abarca no tuvieron una gran noche. Fotografía: Lilly Arce.

Lynda Díaz no tuvo una bonita noche en la tercera gala de Mira quién baila (MQB) por más que llegó más linda que de costumbre.

A la expresentadora de televisión le tocó bailar, en esta ocasión, Cha cha, junto con su coreógrafo César Abarca, y aunque se veían fantásticos en la pista, sus movimientos no enamoraron al juez Toni Costa.

Y eso que desde el primer programa el español dijo haber quedado encantado con la belleza de la puertorriqueña.

Esta vez en lugar de piropearla, el pícaro juez le llamó la atención y le dijo que no le había gustado su propuesta, pues para él faltó verla con más energía y mucha más soltura en la pista.

“No me gustó. No sacaste la coreografía. Cuando trabajamos en casa me mostraste que podía eso y mucho más, pero aquí hizo falta mucho más”, le dijo.

A Lynda Díaz no le fue tan bien con su baile este domingo. Fotografía: Lilly Arce.

Esta semana Costa estuvo en Miami, Estados Unidos, viendo el ensayo de ambos y por eso asegura que la vio mejor en los ensayos que este domingo cuando ya tenía que presentarlo ante todos.

Díaz se defendió diciendo que habían montando la coreografía en un día y que les hizo falta más tiempo para ensayar.

Antes de iniciar el programa Lynda le dijo a La Teja que en esta gala estaba más tranquila que las otras dos porque estaba muy confiada en la coreografía y en lo bien que le había salido en el ensayo general de este sábado.

Diego Bravo y su compañera Yesennia Reyes fueron la pareja ganadora de la noche. Fotografía: Lilly Arce.

Noche de tensión

Pero no solo ella vivió una noche tensa, porque se conoció que el primer eliminado de esta primera temporada que fue Marvin Hidalgo.

La periodista Janeth García obtuvo un mayor porcentaje en las votaciones y podrá seguir en la compentencia junto con su bailarín Michael Hidalgo.

Marvin Hidalgo igual se ganó 3.000 dólares para que los done al albergue de San Carlos que estaba apoyando. Fotografía: Lilly Arce.

Marvin dijo a La Teja que el programa le dejó muchísimas enseñanzas, pero que, sobre todo, se va siendo una mejor persona.

“Me voy siendo una mejor persona porque entre lo muchísimo que aprendí está el vencer mis miedos. Realmente, pararse en esa pista de baile, hacer una coreografía bailada, lo que significa bien bailada, frente a cientos o miles de personas que me están viendo, que están juzgando, créame que es una de las cosas más terroríficas que me han pasado en mi vida y lo logré superar, logré estar ahí tres galas, poder iniciar y terminarlas, bien o mal, pero lo hice, entonces eso ha sido una gran enseñanza para mí”, mencionó.

Ahora serán sus compañeros Luis Montalbert y Vanessa González los que deberán experimentar esa sensación de estar a un paso de la eliminación.

Vanessa González y Luis Montalbert son los nuevos nominados. Fotografía: Lilly Arce.

Ambos cantantes profesionales fueron los nominados en esta tercera gala y ahora deberán pedir votos para no irse del concurso la otra semana.

El que sí vivió una linda noche fue el youtuber Diego Bravo, quien junto con su compañera Yessenia Reyes, fueron elegidos como la paraje ¡Wow! o mejor pareja de esta gala, por lo que se hicieron acreedores de 1.000 dólares que deberán dividirse entre los dos.