Lynda Díaz pronosticó futuro de Diego Bravo en Mira quién baila y augurio no es nada alentador

Lynda Díaz compitió en Mira quién baila con César Abarca.

Si el pronóstico de Lynda Díaz se cumple, el youtuber Diego Bravo no estaría ni cerca de ganar el concurso de baile de canal 7, Mira quién baila (MQB).

La puertorriqueña renunció a seguir participando en el show de meneos de canal 7 este lunes y horas después desde su casa en Miami, hizo una transmisión en Instagram en la que no dejó títere con cabeza.

LEA MÁS: ¿Qué generó la bronca entre Lynda Díaz, Yessenia Reyes, Diego Bravo, César Abarca y Michael Rubí?

Además de confirmar que fue ella quien le pidió a César Abarca que renunciara a ser su pareja de baile y de hacer rudas afirmaciones sobre la bailarina Yessenia Reyes –quien hace pareja con Bravo en MQB– Lynda vaticinó el futuro del youtuber en la competencia.

Desde el punto de vista de la expresentadora de televisión, Diego será el siguiente eliminado del programa, a pesar de que él ya es finalista ante la decisión de Teletica Formatos de cancelar la eliminación de la semifinal, que sería este próximo domingo.

“Se va Diego, después le toca a Lisbeth (Valverde) y Mimi (Libni Ortiz), y lo gana (el concurso) Naomy (Valle); así lo veo yo, espero no equivocarme”, consideró Díaz.

Lynda Díaz consideró que Diego Bravo será el siguiente eliminado de Mira quién baila.

Para ella, Diego debió estar nominado en alguna gala del programa, pues criticó que muchas de sus presentaciones estuvieron descoordinadas y no le salieron nada bien.

“Aun con los bailecitos que hizo y con las coreografías que no las vi para nada limpias, porque me parecieron coreografías desordenadas, diay, ahí va (a la final)”, destacó Lynda.

Respecto a su posición de que quién debe ganar el programa es la boxeadora Naomy Valle, la puertorriqueña explicó: “Si me preguntan quién se merece ganar esto, se lo doy a Naomy a ojos cerrados. Me parece una muchacha humilde, me parece que no fue conflictiva con nadie, creció en el programa y no solamente bailando, sino su crecimiento como mujer. Siento que en el programa (Naomy) se hizo más mujer”.

Naomy Valle es el "gallo" de Lynda Díaz para ganar Mira quién baila.

LEA MÁS: Lynda Díaz advierte a Diego Bravo lo que le podría pasar por algo que hizo en su contra

Destacó que con la deportista se llevó muy bien e incluso le piropeó sus piernotas.

Lynda Díaz le tiró a todos tras su salida de MQB

“El esfuerzo que ha dado se ha visto, tuvo un progreso sin tener experiencia en baile ni nada, de cero, es una atleta, además tiene las piernas más lindas después de las mías. A Nao la quiero montones, tiene unas piernotas que yo decía: ‘¿Qué son esas piernas de Naomy?’, yo la veo como ganadora”, finalizó.

Además de Naomy y Diego, los otros finalistas de Mira quién baile son Lisbeth Valverde y Libni Ortiz.

¿Se cumplirá el pronóstico de Lynda Díaz? Como dicen, para verdades, el tiempo.

LEA MÁS: Lynda Díaz confirmó un chisme que se oía en los pasillos de Teletica, pero que nadie se atrevía a decir