Lynda Díaz revela dos cláusulas de su exclusivo contrato con Teletica para Mira quién baila

Lynda Diaz bailó bachata en su estreno en la pista de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

A Teletica no le quedó de otra que aceptar dos cosas que pidió Lynda Diaz para estar en el programa Mira quién baila.

La exmodelo y empresaria habló, este lunes, sobre dos de las cosas a las que tuvo que ceder Teletica en la negociación para que ella estuviera en el nuevo reality de meneos.

Poquitas horas después de llegar a su casa en Miami, con su esposo y su pareja de baile, Lynda hizo un en vivo en Instagram, en el que sacó chispas con todo lo que dijo.

Diaz, de 52 años, confesó que su contrato con el 7 incluyó cláusulas relacionadas con los viajes entre Estados Unidos y Costa Rica durante el tiempo que dure en el programa, y otra sobre su vestuario, maquillaje y calzado para todas las galas.

“El vestuario en la mayoría de los casos es mío. Son cosas que uno en el proceso de la negociación se hace y sí, tengo un vestuario muy espectacular para cada gala”, destacó.

El domingo, en su debut en la pista de baile, Lynda usó una sensual y brillante maya ajustadísima a su cuerpo y con la que paró respiraciones, incluida la de ella. “Fue una maya (con la) que no podía ni respirar”, reconoció el lunes.

Más adelante, destacó: “Cada gala viene con un vestuario diferente, con zapatos divinos, con accesorios, porque esa es la vibra mía y todo esto”.

Según explicó, ella selecciona la ropa, los accesorios, los zapatos y todo lo que necesita para verse radiante y luego los encargados de vestuario de Teletica Formatos le dan el visto bueno.

“Las cosas que llevo tienen que ser aprobadas. No es que yo digo que voy a llevar un delantal y me dejan”, bromeó.

Lynda Díaz junto a su esposo Anthony Alfonso y su pareja bailarín César Abarca. Fotografía: Lilly Arce.

Lynda Diaz: maquillaje y viajes

En cuanto al maquillaje, también hay todo un tema. A Lynda no la maquillan en canal 7 y ella llega poquito antes del inicio del programa peinada y maquillada. Al canal, solo se llega a vestir.

“Yo voy maquillada. Llevo trabajando con Alejandro (Ramírez, maquillista tico) muchísimos años y yo me estreso mucho. Me gusta llegar lista y me gusta que me maquillen con mi maquillaje y mis cosas, en la tranquilidad de mi cuarto. Yo me estreso montones y llego media arreglada. Allá (en Teletica) me terminan”, especificó.

El otro tema de la negociación fue el de los viajes. Por cuestiones de trabajo, Lynda tiene que estar en su casa en Miami, entonces pidió viajar a Costa Rica todos los viernes e irse todos los lunes, horas después de terminada cada gala, durante el tiempo de su participación.

Su esposo, Anthony Alfonso, y su pareja de baile, el galán César Abarca, viajan con ella en cada vuelo.

“Todos los viernes llego a Costa Rica y regreso los lunes (a Miami), tanto César como yo y es duro para César, para mi esposo y para todos los que hacemos este movimiento, pero lo vamos a hacer y tiene que convertirse en nuestra rutina. ¿Quién paga los tiquetes de los tres? Obviamente la organización. ¡Ay, Dios mío, no se preocupen por los tiquetes tanto, no se preocupen por eso”, remató.

Como dicen, la que puede, puede; y Lynda quiso regresar a la televisión nacional por todo lo alto y, todo apunta, que lo logró.