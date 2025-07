Lynda Díaz reveló el secreto mejor guardado de Tiffany, su hija menor

Lynda Díaz junto a sus hijos Gary, Tiffany y Nicole.

Antes de hablar de la cirugía estética a la que se sometió hace unas semanas para reducir el tamaño de sus pechos, Lynda Díaz reveló que Tiffany, su hija menor, tiene novia.

La exmodelo y empresaria habló sobre eso al repasar cómo celebró sus 53 años el lunes pasado. Contó que festejó con una cena familiar en la que el amor no faltó.

Tiffany Austin Díaz tiene 20 años y fue a la fiesta de cumpleaños de su mamá con su pareja, quien se sentó a la par de ella. (Instagra/Instagram)

Díaz mencionó que a la actividad asistieron sus hijos gemelos Gary y Tiffany, quien llegó con su novia.

Además asistieron a la actividad su esposo Anthony Alfonso y una hija de él y doña Carmen, su conocida mamá.

El comentario sobre Tiffany, de 20 años, y su pareja, Lynda lo hizo al puro inicio de una transmisión de Instagram de este miércoles y alguna gente quiso comprobar si había escuchado bien lo que dijo la exparticipante de Mira quién baila.

“¿Tiffany tiene novia?”, cuestionó una seguidora, a lo que Lynda aprovechó para subrayar que sí.

“Sí, mi hija tiene novia. Nosotros somos una familia muy moderna. Hay tanto que ustedes no saben gente”, recalcó la expresentadora de canal 7.

Así celebró Lynda Díaz sus 53 años

Es la primera vez que Lynda hace pública la orientación sexual de su hija menor, a quien presumió lo bella que está hace unos días a través de redes sociales al recordar un regalo que le dio en sus tiempos de niñez.

Tiffany es gemela y con su hermano Gary, completan el clan de la empresaria. Ellos nacieron en Costa Rica el 10 de agosto del 2004 y son hijos de Gary Austin, empresario estadounidense con quien Lynda se casó en el 2002 y se divorció tiempo después.

Lynda compartió este martes un video de la celebración de cumpleaños en el que se observa a Tiffany con su novia.

Tiffany es bellísima, así como su mamá. (Instagram/Instagram)

¿Y la operación?

Luego de revelar lo de Tiffany, Lynda habló de la operación de reducción de senos. Contó que se redujo el tamaño por las incomodidades que pasaba por sus pechos grandes y de las que fue más consciente cuando participó en Mira quién baila.

“Me operó un doctor en Miami y estoy muy contenta con el resultado”, dijo Lynda, quien con la ayuda de su esposo contó que pasó de tener 375 centímetros cúbicos de implante a 210 cc.

“Me pusieron implante y me hicieron reconstrucción. Están chiquitas pero bien paraditas y bien bonitas”, refirió.

Díaz aclaró que sigue en recuperación y con muchísimos cuidados, entre esos usa a diario un brassier especial para cuidar a sus nuevas “bebés”.

Lynda Díaz dijo que cuando se recupere se pone un vestido de baño para mostrar más sus nuevos pechos. (Instagram/Instagram)

Además contó que tras la cirugía y un medicamento que le sumistraron para el dolor vivió un momento muy feo porque comenzó a alucinar.

“La pastilla me puso a alucinar horrible y se me cruzaron los cables, No quiero volver a tomar so para el dolor, prefiero fumarme un puro de marihuana para el dolor”, bromeó.

Lynda aseguró que se recupera satisfactoriamente de la cirugía y calcula que en un año sus pechos estarán tal y como los quiere tener.

