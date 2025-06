Lynda Díaz se mostró como hace mucho no lo hacía a sus 53 años

Lynda Díaz, expresentadora de Teletica, decidió compartir una foto con poca ropa. (redes/Instagram)

Lynda Díaz decidió subió una foto en bikini para complacer a sus seguidores y presumir así el cuerpazo que tiene a sus 53 años.

La expresentadora de 7 Estrellas contó que en “diferentes ocasiones” le comentan que por qué no sube fotos de “una versión más sexy” y que decidió complacerlos.

En la imagen sale acostada tomando el sol, foto que le tomó su esposo Anthony Alfonso, y luciendo tremendo adbomen.

“En realidad no es que no pueda (subir fotos así) por tener ya casi 53 años. Me siento muy segura de mí misma y como cuido mi cuerpo. Es simplemente que no es de mi interés hacerlo. No tengo necesidad de probar nada a nadie.

“Esta foto fue tomada ayer (domingo) mientras tomaba sol con mi esposo y me dije: ‘bueno, ¿por qué no?’, y así les digo un poquito del porqué . Fijo seré criticada o admirada y es exactamente lo que logra este tipo de foto”, escribió junto a la imagen.

Lynda Díaz presumió cuerpazo aunque sea una vez al año. (redes/Instagram)

Lynda dice respetar a las mujeres que comparten este tipo de contenido más seguido, pero que ella más bien trata de evitarlas.

“Pero como dicen por ahí, una vez al año no hace daño. Así que esta sería la foto de este año mostrando más de la cuenta”, agregó.

La exparticipante de Mira quién baila (MQB) adelantó que será hasta el próximo año cuando comparta de nuevo una foto así enseñando más carnita.

Por lo visto el esposo de Lynda Díaz no es nada celoso. (Instagram/Instagram)

Muchas de sus seguidoras más bien le apludieron por el cuerpazo que se maneja y hasta le pidieron tips sobre cómo tener esa figura a esa edad.

“La que puede, puede. Cuerpazo”, le escribió Ericka Morera.