Lynda Díaz sobre su hija Coco Roper: “Mentalmente creo que no está en un buen lugar”

Lynda Díaz rompió el silencio y habló sobre la verdadera relación que lleva con su hija Nicole “Coco” Roper luego de que a raíz de su enfermedad y la publicación de su libro “Mírame” la cosas cambiaran entre ellas.

La expresentadora mencionó en una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram que siente que su hija está haciendo una especie de circo con todo lo que le está pasando con su vida.

Además, de que entiende que tuvo que contar ciertas cosas de la familia en su biografía, pero que no comparte el hecho que lo haya hecho porque para ella la ropa sucia se debe lavar en la casa y no en redes sociales o en este caso en un libro.

Lynda agregó que “lamentable” el mensaje que Coco quería compartir a raíz de su cáncer tomó otro rumbo y que sabía que mucha gente iba opinar cosas que no son y que por eso quería aclarar un poco la situación.

“Esto no se trata de bandos, yo a mi hija la adoro donde quiere que esté, le mando siempre amor y seguiré tratando sin importar lo que yo llevo con ella. Yo llevo con Nicole batallando, yo diría que desde sus 12 años, batallando cosas muy fuertes que yo no voy a compartir con ustedes porque yo no voy a hacer lo mismo que está haciendo la gordita y no lo voy a hacer por la sencilla razón que no voy a mandar esa bola de odio que me ha llegado a mí a través de ella, de sus propios comentarios y de su misma inmadurez y todo, yo no lo voy a hacer jamás”.

“Mi hija está enferma de su enfermedad, está frustrada, pero lo peor de esto es que honestamente, mentalmente creo que no está en un buen lugar, creo que lleva sin estar en un buen lugar muchos años, hemos tratado de ayudar, hemos tratado de ofrecer, en estos días le ofrecí, le dije: ‘¿quieres ayuda, buscamos?, y todo es no, no”.

“Como mamá he llegado a un punto en qué más puedo hacer, cuántas veces voy a ir a visitarla y sentirme como me ha sentido como mamá. Me refiero a que voy con la buena intención, de púchica cayó en el hospital ahora sí puedo y cuando llego me encuentro con rechazo, con malas caras, con malos tratos y me lastima, me lastima como mamá”, mencionó.

Díaz aclaró que su hija le tiene un gran resentimiento y que siente que ella no la ama, pero que la adora algo igual que todos sus hijos.